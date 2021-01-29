"Не понимаете вы русских людей": Галкин ответил Слепакову на критику защитников Навального

41-летний певец и комик Семен Слепаков разразился очередным поэтическим опусом в своем Instagram. Однако стих пришелся по душе далеко не всем его поклонникам. Читатели, привыкшие к тому, что Семен открыто критикует власть, явно испытали в недоумение и ярость, когда прочли, что в этот раз он, напротив, прошелся по митингующим 23 января.

«На «прикольный» митинг

Звали ребятню –

Детки, приходите

Прогонять гэбню!

Это будет весело!

Это будет класс!

Может, даже месиво

Сделают из вас!..

Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.

Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло», – написал Слепаков.

«В Семена вселился Шнур!», «Переобулся!», «Газпром его кормит», «И нашим, и вашим! И споем, и спляшем!» – наперебой высказывались озадаченные поклонники.

Семен Слепаков // фото: Global Look Press

Свое мнение о стихотворении Слепакова, посвященном митингам за Навального, в весьма изящной форме высказал и юморист, телеведущий Максим Галкин. Он, очевидно имея в виду Семена Слепакова, процитировал книгу Виссариона Белинского «Взгляд на русскую литературу 1847 года»:

«Вы не совсем хорошо понимаете русскую публику. Ее характер определяется положением русского общества, в котором кипят и рвутся наружу свежие силы, но, сдавленные тяжелым гнетом, не находя исхода, производят только уныние, тоску, апатию. Только в литературе, несмотря на... цензуру, есть еще жизнь и движение вперед. Вот почему звание писателя у нас так почтенно, почему у нас так легок литературный успех, даже при маленьком таланте. Звание поэта, литератора у нас давно уже затмило мишуру эполет и разноцветных мундиров. И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение самодержавию... И публика тут права: она видит в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от мрака самодержавия... всегда готовая простить писателю плохую книгу, никогда не прощает ему зловредной книги».

Максим Галкин // фото: Global Look Press

Разгневанные комментаторы посоветовали Семену в следующий раз написать оправдательное стихотворение про омоновца, ударившего женщину. А еще предположили, что их любимый Сеня просто испугался на фоне повсеместных арестов.

«Мерзковатый стишок! Я уж подумал, что Сеня вернулся, но нет – сдулся!», «Ждите, скоро вызовут, наградят...» – не унимались комментаторы.

Но Слепаков пока никак не прореагировал на такую мощную волну хейта.