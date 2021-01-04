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Последний ход Трампа: приведет ли победа Байдена к войне и развалу США

Политика
20:04, 04 января 2021

Последний ход Трампа: приведет ли победа Байдена к войне и развалу США
Джо Байден и Дональд Трамп//фото: Global Look Press
Джо Байден и Дональд Трамп//фото: Global Look Press

В Америке наступает час икс: вечером 4 января Дональд Трамп выступает в Джорджии с «победной» речью на митинге, после чего уже 6 января Конгресс должен утвердить результаты президентских выборов, которые действующий лидер США проиграл. Что ждет страну после инаугурации Джо Байдена? Аксакал американской политики Патрик Джозеф Бьюкенен считает, что США находится на пороге второй гражданской войны.

После президентских выборов Америка стала двумя политическими нациями, разделенными по признаку расы, идеологии, религии – так оценивает состояние страны Бьюкенен, в послужном списке которого должность советника трех президентов США – Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана.

«Второй гражданской войной» Бьюкенен называет продолжающееся почти пятилетку противостояние уходящего президента Дональда Трампа и либерального истеблишмента («глубинного государства», как его называет аналитик). И уход Трампа из Белого дома вовсе не снизит градус противостояния этих двух Америк. А формы конфронтации и его возможные результаты уже сегодня вызывают тревогу.

Некоторые эксперты прогнозируют даже распад страны, пишет политолог.

Сам он, впрочем, не разделяет столь мрачный прогноз. Но уверен: нынешнее противостояние поразило самое сердце Америки.

И 20 января 2021 года, когда Джо Байден принесет президентскую присягу, ничего не изменит. Бьюкенен считает: несмотря на то, что «реальность постепенно осознается нацией», миллионы американцев «будут продолжать верить вместе с Дональдом Трампом в то, что все было подстроено». Этот вывод он иллюстрирует таким примером: проведенный через несколько часов после предварительного подведения итогов опрос социологического института Gallup показал: 83% приверженцев республиканцев отказывались верить в поражение Трампа.

Бьюкенен так же ссылается на The Washington Post, утверждающую, что лишь 27 заседающих в Конгрессе США республиканцев перед голосованием представителей 14 декабря были готовы признать победу Байдена, в то время как 220 депутатов и сенаторов от Республиканской партии – а это 88% республиканцев, имеющих кресла в обеих палатах, были «не готовы сказать, кто выиграл выборы». И это не просто элемент политических игр, это будет иметь последствия, уверен аналитик.

Трамп не спешит прощаться//фото: Global Look Press

«Что ожидает нас после 20 января?» – задается вопросом Бьюкенен. И дает свой прогноз: «Американская политика станет еще более ядовитой и поляризованной, чем была в последние четыре года. Десятки миллионов американцев будут чувствовать себя лишенными права голоса и верить, что самый лучший за десятилетия избранник был незаконно лишен власти благодаря сговору глубинного государства и масс-медиа, с которыми он сражался четыре года».

Противостояние двух Америк усилит и растущее недоверие граждан к прессе: «Для десятков миллионов американцев основные СМИ утратили всякое влияние и моральный авторитет, которые некогда имели. Целых четыре года пресса тиражировала фальшивку о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп вступили в сговор с целью искажения результатов выборов 2016 года, чему комиссия Роберта Мюллера за два года расследования не нашла никакого подтверждения. Они (противники президента. – Прим. Sobesednik.ru) добивались импичмента Трампа, используя в качестве аргумента одну-единственную реплику в телефонном разговоре с президентом Украины. И все это время выставляли Трампа расистом, сексистом, гомофобом и предателем, а его сторонников – отбросами общества с факелами в руках», – пишет Патрик Бьюкенен.

Недоверие, отмечает Бьюкенен, усиливает и случайно всплывшая история о том, как сын Джо Байдена Хантер стал объектом расследования по подозрению в махинациях с налогами. «Основные СМИ не просто отказались писать об этом, они постарались похоронить данную историю», – отмечает политолог.

Джо Байден//фото: Global Look Press

Он считает, что в будущем массовая уверенность в том, что пресса целиком и полностью работает на Джо Байдена, будет только крепнуть, как и уверенность в том, что главные газеты, журналы и телеканалы используют свое влияние для того, чтобы узаконить результаты любых будущих выборов в пользу истеблишмента, которому они принадлежат.

– После всех безобразий, которые вытворяла пресса, ее сегодняшние обращенные к нам призывы сплотиться просто поражают, – негодует аналитик-республиканец.

«Может ли такая Америка коллективно добиваться того, чего добивалась в прежние времена на удивление всему миру?» – задается вопросом Патрик Джозеф Бьюкенен. И ответа у него, похоже, нет.

Станислав Варыханов.

Теги: #Путин #Трамп #США #Байден

Рубрика: Политика

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