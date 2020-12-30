При Байдене вакцинация в США пойдет по законам военного времени

Избранный президент США Джо Байден заявил, что после вступления в должность для ускорения изготовления вакцины намерен задействовать закон о военном времени.

«Я распоряжусь о том, чтобы частные компании ускорили производство веществ, необходимых для создания вакцин, а также защитного оборудования», — приводит его слова ТАСС. Как отмечает агентство, уходящий президент Дональд Трамп за год задействовал эту норму несколько десятков раз.

При этом Байден заверил, что Трамп делает всё не так как нужно и поэтому вакцинация от коронавируса идет медленней, чем полагалось. До конца декабря по плану должны были привиться 20 миллионов американцев, вместо этого счет идет на тысячи, сетует Байден, отмечая, что такими темпами на общую вакцинацию уйдут годы.

Трамп оправдался, переложив ответственность за распространение препарата на руководство штатов, но при этом не преминув ответить Байдену, что тот «не справился со свиным гриппом» 10 лет назад.

Байден же настаивает на том, что Трамп, как он сам и его вице-президент Камала Харрис, должен публично сделать себе прививку, чтобы увеличить доверие населения к препарату.