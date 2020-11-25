Ничего хорошего Штаты не ждет: американские аналитики делятся страшными сценариями

На днях Дональд Трамп разрешил своей администрации начать процедуры передачи власти Джо Байдену, сделав при этом оговорку: до окончательного официального результата выборов еще далеко, а с поражением он не согласен.

Между тем СМИ в США давно уже отдали венок победителя Джо Байдену. «Дональд Трамп проиграл, но дело его живет» – под таким условным заголовком в американской прессе развернулась дискуссия о политическом наследии 45-го президента.

«Собеседник» собрал мнения американцев о своем самом эпатажном президенте.

Трамп способен еще натворить бед

У кого-то «живучесть» дела Трампа вызывает ненависть и страх, другие, напротив, с удовлетворением подчеркивают: политика Трампа переживет его как президента, и демократам не стоит впадать в телячий восторг от победы.

Кроме того, инаугурация нового лидера США состоится только в будущем году, и некоторые аналитики отмечают, что за оставшиеся месяцы Дональд Трамп способен натворить бед.

Так, Роберт Мэлли и Филипп Гордон на страницах The New York Times опубликовали статью с говорящим заголовком: «У Трампа остается еще 70 дней на то, чтобы сеять хаос во всем мире».

Оба автора работали в администрации Барака Обамы, а сама газета, напомним, выступала беспощадным гонителем Трампа в течение всего его срока.

«Дональд Трамп, который за годы президентства подорвал международный порядок и привел США к изоляции, сегодня преисполнен желания применить напоследок «тактику выжженной земли» в области внешней политики. Это усложнит работу Джо Байдену и сделает мир еще более нестабильным», – считают Роберт Мэлли и Филипп Гордон.

Авторы напоминают, что 4 ноября администрация Трампа официально вышла из Парижского соглашения по климату, однако вернуться в него для Байдена не составит труда, как и остановить выход США из ВОЗ. «Новый президент также может восстановить политику Барака Обамы в отношении Кубы, подтвердить обязательства Соединенных Штатов перед НАТО и заменить чересчур откровенных и зачастую неквалифицированных назначенцев Трампа», – говорится в статье.

Авторы рассматривают и другие реперные точки внешней политики Трампа – выход из ядерной сделки с Ираном, позиция по израильско-палестинскому конфликту и т.д. Ну, и конечно, не обходят стороной Китай.

Роберт Мэлли и Филипп Гордон обращают внимание читателей на то, как Трамп «поменял термины» в спорах с КНР. Он ввел односторонние тарифы, считая, что любые другие шаги на китайском направлении равны сдаче позиций. Это, по мнению авторов, осложнит выполнение Байденом задачи прекращения торговой войны, «которая принесла гораздо больше вреда, чем пользы, американским фермерам, потребителям и налогоплательщикам».

«У Байдена есть возможность отказаться от наследия Трампа, однако не факт, что он сможет полностью ликвидировать ущерб. Работа в этом направлении начнется не скоро», – пишут журналисты.

Плакаты против Трампа на акции BLM в США // Фото: Global Look Press

Пора запасаться оружием?

Обозревателя Эрин Логан из The Los Angeles Times переполняют эмоции. Ее статья называется «Эти выборы заставили задуматься: не купить ли для самозащиты пистолет?»

Логан пишет, что за неделю до президентских выборов ее сестра поинтересовалась, есть ли у Эрин лицензия на ношение оружия. Вопрос сестры не сильно удивил журналистку, выросшую в штате Джорджия, где владение оружием широко распространено. Даже ее собственный отец, отставной полицейский, агитировал дочку купить пистолет еще во времена ее учебы в колледже. Однако она не торопилась. Теперь времена и нравы изменились настолько драматически, что отцовский совет приобрел кричащую актуальность, и случилось это во время выборов президента в 2020-м.

Вот как она описывает происходящее в Америке:

«В Фениксе печально знаменитый сторонник теории заговора Алекс Джонс предстал на публике в пуленепробиваемом жилете перед морем белых людей в красных кепках и с американскими флагами в руках, требующих от работников избирательных комиссий приостановки подсчета бюллетеней. «Они будут повержены, потому что Америка поднимается», – заявил Джонс, произнося полную гнева антисемитскую речь, вдохновившую толпу скандировать цифру «1776» – дату начала американской революции.

В Атланте темнокожий сторонник Трампа, конгрессмен-демократ Вернон Джонс, выступая перед огромной толпой белых сограждан, заявил, что является южанином, верящим в борьбу. «Эта схватка только начинается, – провозгласил Джонс. – Мы смотрим в их глаза и готовимся стрелять».

А в Твиттере сын Трампа Дональд-младший призвал к «тотальной войне» в ту самую ночь, когда стало ясно, что его отец не набирает 270 голосов выборщиков», – говорится в статье.

Логан отмечает, что даже взятые по отдельности подобные заявления вызывают законное беспокойство. «Однако то, что они были сделаны в течение короткого промежутка времени, пробуждает в моем сознании страшные сцены, которые я считала невозможными в этой стране».

Насмотревшись этих страшных сцен, Эрин Логан задается вопросами: «Если я выйду на прогулку со своей собакой Kейси в парк на территории, населенной преимущественно республиканцами, подвергнусь ли я нападению? Могут ли окружающие заподозрить, что, будучи чернокожей женщиной, я голосовала за Байдена? Как я смогу себя защитить?»

Она утверждает, что нервничают сегодня не только черные американцы: «Коллега-еврей и мой редактор азиатского происхождения говорят, что авторитаризм Трампа и его грубые призывы к сторонникам повергают их в дрожь».

Наконец, цифры. Одно из последних исследований показало, что в первой половине нынешнего года черные американцы приобрели на 58,2 процента больше пистолетов, чем за тот же период прошлого года.

Их примеру готова последовать темнокожая обозревательница The Los Angeles Times. «Куплю ли я пистолет? Вероятно. Планирую приобрести разрешение и знаю, что в состоянии заплатить за него необходимые $73.25», – делится своими творческими планами Эрин Логан. И заметьте, делает это не в личном дневнике, не в Твиттере и не на заборе, а на страницах известной и уважаемой газеты, основанной в 1881 году.

Побежденные опасаются мстительной толпы

О самочувствии проигравшей стороны рассказал обозреватель про-трамповского телеканала Fox News Грег Гатфелд в авторской программе The Five. Его монолог называется «Политический реванш. Сторонники мира желают разорвать вас в куски».

«В то время как массмедиа и демократы трубят о необходимости исцеления, их самые громкие голоса заявляют о несколько иных планах. Они называют это ответственностью, но на самом деле это называется карой», – говорит Гатфелд.

Он вспоминает недавние слова занимавшего при президенте Клинтоне пост министра труда Роберта Райха о том, что «левые должны назвать по имени и пристыдить каждого, связанного с Трампом». Это было первое заявление подобного рода, чуть позже к нему присоединился бывший пресс-секретарь Барака Обамы Хари Севуган, поклявшийся сделать все для того, чтобы все без исключения сотрудники Трампа при новом президенте остались без работы.

Позже, по словам телеобозревателя, к «мстительной толпе» присоединились диктор MSNBC Крис Хейес, редакции изданий The Philadelphia Inquirer и The Nation Magazine, а также «восхитительная Александрия Окасио-Кортес», член Палаты представителей от округа Нью-Йорк.

Грег Гатфелд цитирует колумнистку The Washington Post Дженнифер Рубин, незадолго до выборов написавшую про сторонников Трампа, что «избегать, стыдить этих людей должно стать выражением морального негодования, поскольку они не соответствуют приличному обществу». Более того: «Мы должны коллективно и до основания испепелить Республиканскую партию. Мы должны сравнять их с землей, поскольку если кто-то из них выживет, если найдутся пережившие эту бурю, они все сделают снова».

Приведя эти цитаты, обозреватель Fox News пишет:

«Представьте себе обратное: после победы Трампа его приверженцы клянутся учредить инквизицию во имя того, чтобы «сделать Америку снова великой». Вы не можете такое представить, потому что мы – нормальные. Для нас люди важнее власти».

Иное дело демократы. «Люди теряют работу, теряют бизнес. Преступники жгут здания. Почему бы не открыть охоту на ведьм? Это в русле», – заключает телекомментатор.

У Джо Байдена – большие проблемы

А вот мастодонт американской политики Патрик Джозеф Бьюкенен, в разные эпохи работавший помощником Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана, последовательный приверженец Трампа, в статье «Трампизм жив!» рассуждает о том, переживет ли политика Дональда Трампа его президентство.

«Демократы твердят о необходимости «вымести» республиканцев из коридоров власти, из Сената и возглавляемой Нэнси Пелоси Палаты представителей, куда должно прийти более значительное демократическое большинство, – пишет Бьюкенен. – Поражение Трампа представлено ими в таких оскорбительных политических красках, что он кажется отверженным навечно. И что противнее всего, они верят в то, что останутся в истории ангелами, избавившими Америку от Трампа».

Ничего подобного не будет, уверен аналитик.

Он пишет, что выборы-2020 вернули сенаторам-республиканцам право выносить вето на любой инициированный администрацией закон, будь он либеральным, прогрессивным или социалистическим. Нынешние выборы могут сделать лидера республиканского сенатского большинства Митча Макконнела самым влиятельным главой Сената после Линдона Джонсона. При возглавляемом Макконнелом республиканском большинстве в Сенате демократы не в состоянии влиять на Верховный суд, верхняя палата способна похоронить анонсированную Байденом реформу налоговой системы, не допустить «репараций за рабство» и подписания «Новой Зеленой Сделки».

По мнению Патрика Бьюкенена, противодействие сенатского большинства станет не единственной проблемой Джо Байдена. «Самая серьезная – кризис, порожденный пандемией COVID-19, причем, если мы говорим о количестве случаев заболевания, госпитализации и смертях, то худшее может быть еще впереди. И демократы уже не смогут во всем обвинить Трампа. А если ответом на кризис, как об этом не раз заявлял Байден, станет общенациональный shutdown, то его медовый месяц едва ли продлится долго», – уверен Бьюкенен.

Джо Байден // Фото: Global Look Press

Наконец, Джо Байдену не суждено стать президентом-реформатором, каким он себя рисует. Не станет он и «самым прогрессивным президентом после Рузвельта», как обещают некоторые демократы. Почему?

«Причины очевидны. Франклин Делано Рузвельт опирался на значительное демократическое большинство обеих палат в течение всех 1930-х годов. Он выиграл президентский пост в 1932-м, завоевав 57 процентов голосов избирателей и покорив 42 из 48 штатов. А в 1936 году Рузвельт одержал победу в 46 штатах. Байден лишен подобной поддержки, к тому же явно не обладает такими природными дарованиями, которыми обладал Франклин Рузвельт. Извините, но никакая новая «Эра хорошего самочувствия» Америку не ждет. Скорее наоборот», – безрадостно заключает Патрик Джозеф Бьюкенен.

Станислав Варыханов.