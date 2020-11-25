Станислав Черчесов // фото: Global Look Press

Черчесову грозит "красная карточка": почему тренер нашей сборной не признает ошибок?

Секрет идеальных отношений: подкаст ИД "Собеседник" и телеканала "ЧЕ!"
Фото: Global Look Press

Новогодние каникулы в 2020-2021 году: сколько продлятся, работаем ли 31 декабря
Йори Лехтеря // фото: Global Look Press

Что случилось с Йори Лехтеря: Лучший бомбардир КХЛ замолчал? Или заговорили другие?
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Футболки, часы, копилки: Владимир Соловьев собрался выпускать сувениры
Ничего хорошего Штаты не ждет: американские аналитики делятся страшными сценариями
"Собянин станет частью коллективного преемника": Белковский – об отставке мэра Москвы

Новости дня

25 ноября, среда

[20:32]В Волгоградской области женщина подкинула наркотики мужу, который ее бил
[19:45]Аргентинский футболист Марадона скончался в 60 лет после операции на голове
[19:05]Законопроект об уголовке для нелегальных кредиторов прошел первое чтение
[17:49]Ковид-диссидент в Волгограде не смог через суд отменить масочный режим
[17:16]Сторонницы закона против домашнего насилия массово обратились к Володину
[16:29]Мать шестерых детей, взятых вчера в заложники, не выходит на связь после допроса
[16:01]Россия даст Лукашенко "скидочку" на газ лишь в обмен на аналогичные уступки
[15:39]Меган Маркл рассказала о потере ребенка, призвав людей разделять чужое горе
[15:34]Русский врач стал гражданином года в Эстонии за борьбу с коронавирусом
[14:59]Жители Новокузнецка оккупировали мэрию на ночь из-за транспортной реформы
[14:30]Даже Песков не знал о "третьей дочери" Путина и его предполагаемой экс-любовнице
[13:55]РИА Новости: Трамп введет санкции против Минобороны РФ и ряда предприятий ОПК
[13:49]ЧС в Приморье: правительство выделило 700 млн, составлен 161 протокол
[13:32]Минпросвещения сделало соцсеть для школьников и их родителей
[12:30]В Питере "благотворители" избили и изнасиловали мужчину, неделю держа его в плену
[11:49]"Малиновые пиджаки с разборок 90-х": Стас Барецкий продаст свою коллекцию
[11:18]Яшин потребовал от Собянина компенсировать пенсионерам заблокированные проездные
[10:34]"Проект" нашел "внебрачную дочь Путина". Её мать неожиданно стала миллиардером
[09:56]В бюджет не внесли ни одной поправки от оппозиции – только от ЕР и правительства
[09:10]Байден заверил, что не станет давить на Минюст США в политических целях
[08:50]Депутаты ЛДПР Шрёдингера, больницы Крыма, бесплатные тампоны. Главное к 25 ноября

24 ноября, вторник

[18:07]По заявлению жены захватившего детей в Петербурге возбуждено уголовное дело
[17:41]Шнуров оштрафовал Канделаки за то, что она не задала Турчаку вопрос о Кашине
[16:58]Мужчина, который удерживал детей в квартире в Петербурге, сдался полиции
[15:58]Госдума в третьем чтении приняла закон, против которого выступали онкопациенты
[15:15]В Минпросвещения поддержали идею о предмете по правам человека в школе
[14:46]Взявший в заложники 6 детей петерубржец был в пограничном состоянии 2 недели назад
[14:02]Депутат Госдумы объяснил, на что именно будут потрачены сельские 186 млрд
[13:10]У Тарзана просят 2 млн через WhatsApp за непубликацию компромата о нем
[12:35]В 20 регионах, включая Москву, проходят обыски у иеговистов*
[11:41]COVID-19 за сутки в РФ: 24 326 заболели, 23 226 выздоровели, 491 умер
[10:52]Взрыв на оборонном заводе в Стерлитамаке лишил жизни 45-летнюю женщину
[10:04]Московское здравоохранение готовы полностью оцифровать
[09:27]В ГД рассмотрят закон о выделении жилья всем переезжающим репрессированным
[08:34]В Челябинске сожгли автомобиль журналистки Znak.com, пишущей о коррупции
[07:58]Спад числа жертв преступлений и рост случаев ОРВИ. Новости к утру 24 ноября

23 ноября, понедельник

[18:14]Пресненский суд не объяснил, почему не рассматривается иск Навального к Пескову
[17:17]Потерпевшие по делу Ефремова отозвали иск о компенсации морального вреда
[16:53]Родительские чаты предложили запретить после массовой драки в Санкт-Петербурге
[15:56]Жену арестованного экс-мэра Томска подозревают в применении насилия к полиции

Фото: depositphotos
Во имя дружбы народов: рецепт пампушек
Как оздоровить воздушную атмосферу в доме в отопительный сезон?
Фото: depositphotos
Рецепт. Легкая куриная колбаса для диетического оливье
Фото: depositphotos
Рецепт. Та же каша, только в профиль
Дмитрий Гордон // Фото: Instagram
Куда вложить деньги в 2020 году: Гордон рассказал, как стать миллионером
Фото: Global Look Press
Интернет-береза в Омске и маска для колобка в Калуге: что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Мясные радости: Топ-3 рецептов из индейки
Фото предоставлено Automama
"День жестянщика", или Как не попасть в ДТП: топ-5 простых советов
Фото в статье: depositphotos
Картофельно-тыквенные биточки, говяжий рулет и котлетки: топ-3 ресторанных блюда для дома
Фото: Global Look Press
Мертвый губернатор в Волгограде и гробы в Ярославле: что обсуждали в Сети
sobesednik logo

Ничего хорошего Штаты не ждет: американские аналитики делятся страшными сценариями

Политика
18:48, 25 ноября 2020

Ничего хорошего Штаты не ждет: американские аналитики делятся страшными сценариями
«Дональд Трамп проиграл, но дело его живет» // фото: Global Look Press
«Дональд Трамп проиграл, но дело его живет» // фото: Global Look Press

На днях Дональд Трамп разрешил своей администрации начать процедуры передачи власти Джо Байдену, сделав при этом оговорку: до окончательного официального результата выборов еще далеко, а с поражением он не согласен.

Между тем СМИ в США давно уже отдали венок победителя Джо Байдену. «Дональд Трамп проиграл, но дело его живет» – под таким условным заголовком в американской прессе развернулась дискуссия о политическом наследии 45-го президента.

«Собеседник» собрал мнения американцев о своем самом эпатажном президенте.

Трамп способен еще натворить бед

У кого-то «живучесть» дела Трампа вызывает ненависть и страх, другие, напротив, с удовлетворением подчеркивают: политика Трампа переживет его как президента, и демократам не стоит впадать в телячий восторг от победы.

Кроме того, инаугурация нового лидера США состоится только в будущем году, и некоторые аналитики отмечают, что за оставшиеся месяцы Дональд Трамп способен натворить бед.

Так, Роберт Мэлли и Филипп Гордон на страницах The New York Times опубликовали статью с говорящим заголовком: «У Трампа остается еще 70 дней на то, чтобы сеять хаос во всем мире».

Оба автора работали в администрации Барака Обамы, а сама газета, напомним, выступала беспощадным гонителем Трампа в течение всего его срока.

«Дональд Трамп, который за годы президентства подорвал международный порядок и привел США к изоляции, сегодня преисполнен желания применить напоследок «тактику выжженной земли» в области внешней политики. Это усложнит работу Джо Байдену и сделает мир еще более нестабильным», – считают Роберт Мэлли и Филипп Гордон.

Авторы напоминают, что 4 ноября администрация Трампа официально вышла из Парижского соглашения по климату, однако вернуться в него для Байдена не составит труда, как и остановить выход США из ВОЗ. «Новый президент также может восстановить политику Барака Обамы в отношении Кубы, подтвердить обязательства Соединенных Штатов перед НАТО и заменить чересчур откровенных и зачастую неквалифицированных назначенцев Трампа», – говорится в статье.

Авторы рассматривают и другие реперные точки внешней политики Трампа – выход из ядерной сделки с Ираном, позиция по израильско-палестинскому конфликту и т.д. Ну, и конечно, не обходят стороной Китай.

Роберт Мэлли и Филипп Гордон обращают внимание читателей на то, как Трамп «поменял термины» в спорах с КНР. Он ввел односторонние тарифы, считая, что любые другие шаги на китайском направлении равны сдаче позиций. Это, по мнению авторов, осложнит выполнение Байденом задачи прекращения торговой войны, «которая принесла гораздо больше вреда, чем пользы, американским фермерам, потребителям и налогоплательщикам».

«У Байдена есть возможность отказаться от наследия Трампа, однако не факт, что он сможет полностью ликвидировать ущерб. Работа в этом направлении начнется не скоро», – пишут журналисты.

Плакаты против Трампа на акции BLM в США // Фото: Global Look Press

Пора запасаться оружием?

Обозревателя Эрин Логан из The Los Angeles Times переполняют эмоции. Ее статья называется «Эти выборы заставили задуматься: не купить ли для самозащиты пистолет?»

Логан пишет, что за неделю до президентских выборов ее сестра поинтересовалась, есть ли у Эрин лицензия на ношение оружия. Вопрос сестры не сильно удивил журналистку, выросшую в штате Джорджия, где владение оружием широко распространено. Даже ее собственный отец, отставной полицейский, агитировал дочку купить пистолет еще во времена ее учебы в колледже. Однако она не торопилась. Теперь времена и нравы изменились настолько драматически, что отцовский совет приобрел кричащую актуальность, и случилось это во время выборов президента в 2020-м.

Вот как она описывает происходящее в Америке:

«В Фениксе печально знаменитый сторонник теории заговора Алекс Джонс предстал на публике в пуленепробиваемом жилете перед морем белых людей в красных кепках и с американскими флагами в руках, требующих от работников избирательных комиссий приостановки подсчета бюллетеней. «Они будут повержены, потому что Америка поднимается», – заявил Джонс, произнося полную гнева антисемитскую речь, вдохновившую толпу скандировать цифру «1776» – дату начала американской революции.

В Атланте темнокожий сторонник Трампа, конгрессмен-демократ Вернон Джонс, выступая перед огромной толпой белых сограждан, заявил, что является южанином, верящим в борьбу. «Эта схватка только начинается, – провозгласил Джонс. – Мы смотрим в их глаза и готовимся стрелять».

А в Твиттере сын Трампа Дональд-младший призвал к «тотальной войне» в ту самую ночь, когда стало ясно, что его отец не набирает 270 голосов выборщиков», – говорится в статье.

Логан отмечает, что даже взятые по отдельности подобные заявления вызывают законное беспокойство. «Однако то, что они были сделаны в течение короткого промежутка времени, пробуждает в моем сознании страшные сцены, которые я считала невозможными в этой стране».

Насмотревшись этих страшных сцен, Эрин Логан задается вопросами: «Если я выйду на прогулку со своей собакой Kейси в парк на территории, населенной преимущественно республиканцами, подвергнусь ли я нападению? Могут ли окружающие заподозрить, что, будучи чернокожей женщиной, я голосовала за Байдена? Как я смогу себя защитить?»

Она утверждает, что нервничают сегодня не только черные американцы: «Коллега-еврей и мой редактор азиатского происхождения говорят, что авторитаризм Трампа и его грубые призывы к сторонникам повергают их в дрожь».

Наконец, цифры. Одно из последних исследований показало, что в первой половине нынешнего года черные американцы приобрели на 58,2 процента больше пистолетов, чем за тот же период прошлого года.

Их примеру готова последовать темнокожая обозревательница The Los Angeles Times. «Куплю ли я пистолет? Вероятно. Планирую приобрести разрешение и знаю, что в состоянии заплатить за него необходимые $73.25», – делится своими творческими планами Эрин Логан. И заметьте, делает это не в личном дневнике, не в Твиттере и не на заборе, а на страницах известной и уважаемой газеты, основанной в 1881 году.

Побежденные опасаются мстительной толпы

О самочувствии проигравшей стороны рассказал обозреватель про-трамповского телеканала Fox News Грег Гатфелд в авторской программе The Five. Его монолог называется «Политический реванш. Сторонники мира желают разорвать вас в куски».

«В то время как массмедиа и демократы трубят о необходимости исцеления, их самые громкие голоса заявляют о несколько иных планах. Они называют это ответственностью, но на самом деле это называется карой», – говорит Гатфелд.

Он вспоминает недавние слова занимавшего при президенте Клинтоне пост министра труда Роберта Райха о том, что «левые должны назвать по имени и пристыдить каждого, связанного с Трампом». Это было первое заявление подобного рода, чуть позже к нему присоединился бывший пресс-секретарь Барака Обамы Хари Севуган, поклявшийся сделать все для того, чтобы все без исключения сотрудники Трампа при новом президенте остались без работы.

Позже, по словам телеобозревателя, к «мстительной толпе» присоединились диктор MSNBC Крис Хейес, редакции изданий The Philadelphia Inquirer и The Nation Magazine, а также «восхитительная Александрия Окасио-Кортес», член Палаты представителей от округа Нью-Йорк.

Грег Гатфелд цитирует колумнистку The Washington Post Дженнифер Рубин, незадолго до выборов написавшую про сторонников Трампа, что «избегать, стыдить этих людей должно стать выражением морального негодования, поскольку они не соответствуют приличному обществу». Более того: «Мы должны коллективно и до основания испепелить Республиканскую партию. Мы должны сравнять их с землей, поскольку если кто-то из них выживет, если найдутся пережившие эту бурю, они все сделают снова».

Приведя эти цитаты, обозреватель Fox News пишет:

«Представьте себе обратное: после победы Трампа его приверженцы клянутся учредить инквизицию во имя того, чтобы «сделать Америку снова великой». Вы не можете такое представить, потому что мы – нормальные. Для нас люди важнее власти».

Иное дело демократы. «Люди теряют работу, теряют бизнес. Преступники жгут здания. Почему бы не открыть охоту на ведьм? Это в русле», – заключает телекомментатор.

У Джо Байдена – большие проблемы

А вот мастодонт американской политики Патрик Джозеф Бьюкенен, в разные эпохи работавший помощником Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана, последовательный приверженец Трампа, в статье «Трампизм жив!» рассуждает о том, переживет ли политика Дональда Трампа его президентство.

«Демократы твердят о необходимости «вымести» республиканцев из коридоров власти, из Сената и возглавляемой Нэнси Пелоси Палаты представителей, куда должно прийти более значительное демократическое большинство, – пишет Бьюкенен. – Поражение Трампа представлено ими в таких оскорбительных политических красках, что он кажется отверженным навечно. И что противнее всего, они верят в то, что останутся в истории ангелами, избавившими Америку от Трампа».

Ничего подобного не будет, уверен аналитик.

Он пишет, что выборы-2020 вернули сенаторам-республиканцам право выносить вето на любой инициированный администрацией закон, будь он либеральным, прогрессивным или социалистическим. Нынешние выборы могут сделать лидера республиканского сенатского большинства Митча Макконнела самым влиятельным главой Сената после Линдона Джонсона. При возглавляемом Макконнелом республиканском большинстве в Сенате демократы не в состоянии влиять на Верховный суд, верхняя палата способна похоронить анонсированную Байденом реформу налоговой системы, не допустить «репараций за рабство» и подписания «Новой Зеленой Сделки».

По мнению Патрика Бьюкенена, противодействие сенатского большинства станет не единственной проблемой Джо Байдена. «Самая серьезная – кризис, порожденный пандемией COVID-19, причем, если мы говорим о количестве случаев заболевания, госпитализации и смертях, то худшее может быть еще впереди. И демократы уже не смогут во всем обвинить Трампа. А если ответом на кризис, как об этом не раз заявлял Байден, станет общенациональный shutdown, то его медовый месяц едва ли продлится долго», – уверен Бьюкенен.

Джо Байден // Фото: Global Look Press

Наконец, Джо Байдену не суждено стать президентом-реформатором, каким он себя рисует. Не станет он и «самым прогрессивным президентом после Рузвельта», как обещают некоторые демократы. Почему?

«Причины очевидны. Франклин Делано Рузвельт опирался на значительное демократическое большинство обеих палат в течение всех 1930-х годов. Он выиграл президентский пост в 1932-м, завоевав 57 процентов голосов избирателей и покорив 42 из 48 штатов. А в 1936 году Рузвельт одержал победу в 46 штатах. Байден лишен подобной поддержки, к тому же явно не обладает такими природными дарованиями, которыми обладал Франклин Рузвельт. Извините, но никакая новая «Эра хорошего самочувствия» Америку не ждет. Скорее наоборот», – безрадостно заключает Патрик Джозеф Бьюкенен.

Станислав Варыханов.

Теги: #Трамп

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

«Дональд Трамп проиграл, но дело его живет» // фото: Global Look Press

Политика

Ничего хорошего Штаты не ждет: американские аналитики делятся страшными сценариями
фото: Global Look Press

Политика

"Собянин станет частью коллективного преемника": Белковский – об отставке мэра Москвы
Фото: Global Look Press

Политика

Россия даст Лукашенко "скидочку" на газ лишь в обмен на аналогичные уступки
Политика
Политолог рассказал, зачем Сергей Лавров полетел в Минск
Станислав Белковский: Эрдоган, может быть, и мечтает о Крыме, но нацеливается на Кипр
Белковский: С отставкой Путина власть станет коллегиальной. Как после смерти Сталина
Российский паспорт может стать "золотым"
Общество
"Ждала приговора": Адвокат Жорин объяснил, почему Кругликова разводится с Ефремовым
"После "избиения" у нас была интимная связь": Доцент Соколов обвинил "Первый канал" в клевете
"Кремль. Путину". Верните очное образование для наших детей!
Цымбалюк-Романовская о завещании Джигарханяна: "У меня много чего осталось от него"
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У сегодняшней эпохи лицо Путина. Его портреты глядят еще не со всех стен, висят не во всех кабинетах и даже не во всех школьных классах, но культ личности сформирован. Так вот: я за то, чтобы власть признавала свою ответственность. Чтобы портреты Путина глядели со всех поверхностей, как в 1980 году со всей продукции глядела олимпийская символика

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Очередными жертвами белорусского режима едва не стали два котика, принадлежащих участнице протестов. Хозяйка зверей в процессе свержения Лукашенко была задержана и нарвалась на штраф. К ней очень быстро пришли приставы и наложили арест на котиков – по местному законодательству они считаются имуществом

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

По сути, лагерь, собранный наспех из бутафории для киносъемок, мало чем отличается от Диснейленда. Тот же аттракцион для экстремальных ощущений. Подумаешь, вместо горок сторожевая вышка, а вместо фонтанов – пулеметные гнезда. Зато ни один Микки-Маус не проскочит

Культура и ТВ
"Тысяч двадцать на ремонт": Сбивший Владимира Березина водитель потребовал у него денег
COVID не подтвердился: Александру Ширвиндту придумали диагноз
Скорее живы, чем мертвы: вторая волна поразила культуру на 75%
Марианна Вертинская раскрыла истинную причину развода сестры Анастасии с Никитой Михалковым
Шоу-бизнес
"Джигарханян натерпелся от грязной лжи!": Сафронов призвал не порочить друга после смерти
"Состояние стабильное, съемки продолжатся": Агент Прилучного – о его здоровье
"Плюнула и правильно сделала!": Тамара Семина о том, почему Королева простила Тарзана
"Единственное желание – чтобы мне присвоили звание": Сергей Пенкин в обиде на страну

Здоровье
"Вакцина для бедных". Вирусолог объяснил, почему на Западе так обозвали "Спутник V"
Болезнь Паркинсона на ранней стадии выявит тест у офтальмолога
Витамин Е поможет защитить мозг в старости
Обнаружить COVID-19 заранее помогут умные часы
Туризм
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Все идет к закрытию Турции: куда лететь на Новый год, чтобы не остаться без денег и отдыха
Едем на выходные в Нижний Новгород: лучшие места для отдыха
Пандемия и терроризм в Египте: опасно ли сейчас лететь на Красное море?
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Игорь Калетник // стоп-кадр: YouTube
Соратник Януковича обеспечил семью пентхаусами в Москве и бизнесом в Лондоне
Обвиняемые Буланов, Риц, Рейнгардт, Лангельд на скамье подсудимых. Харьков, 1943 год // Фото в статье: личное собрание Дмитрия Асташкина
"СССР четко обосновал, что нацизм – зло вне привычных категорий": история "Советского Нюрнберга"
Михаил Мень // Фото: Global Look Press
Станислав Белковский: Дело Михаила Меня похоже на историю Улюкаева
Рэй Брэдбери // фото в статье: Global Look Press
Рэй Брэдбери и его "Вино из одуванчиков": Поэзия, требующая нового перевода
Три дня Виктор Козлов морочил голову жителям станицы // фото в статье: соцсети
"Ревизор" Козлов: самозванец "построил" чиновников и решил проблемы кубанской станицы
фото: Global Look Press, в статье: кадры из фильма "Дорогие товарищи!" / автор: Саша Гусов
Андрей Кончаловский:
В СССР никто, кроме Сталина, не понимал русского мужика
Алина Гросу // Global Look Press; фото в статье: соцсети
Алина Гросу:
К следующему браку буду подходить "с головой"
Елена Исинбаева // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Елена Исинбаева:
Во время выступления перед Путиным случился какой-то коллапс
Александр Добровинский // Фото: Global Look Press
Александр Добровинский:
Генри Резник и Генрих Падва судили меня как конкурента
Роман Архипов // Фото в статье: Instagram
Роман Архипов:
Мне никогда не было стыдно за "Челси"
Фото: Global Look Press
"Завод" в Калининграде: история с "избиением" Павла Прилучного получила неожиданный поворот
Анастасия Шульженко и Тарзан // Фото: Instagram
"Они говорили, что уничтожат Сережу!": Экс-любовница Тарзана рассказала о его шантажистках
Кадр: шоу «Суперстар! Возвращение»
"Я не из робкого десятка": Соседов жестко поставил на место звезду "Суперстар"
Степан Джигарханян // Фото: Instagram
"Цинизм жуткий!": Сын Джигарханяна ответил желающей родить от его покойного отца
Фото: Global Look Press
Диана Шурыгина получила новую грудь: СМИ узнали подробности
Станислав Белковский // стоп-кадр Youtube
Коллективный преемник: Белковский раскрыл неожиданный план Путина на "транзит"
Сергей Махлай // Фото: соцсети
Если "Томет" банкротят, значит это какому-то Махлаю нужно?
Саркисян Армен Меружанович, биография
"Спортлото" отмечает 50-летний юбилей
Фото в статье: соцсети
"Камера не передает оттенок": Жителей Кузбасса напугала река цвета борща
^