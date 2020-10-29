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За что Батурина платила сыну Байдена? Отвечает экономист Сергей Алексашенко

Политика
20:35, 29 октября 2020

За что Батурина платила сыну Байдена? Отвечает экономист Сергей Алексашенко
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Sobesednik.ru выяснил, как вдова Юрия Лужкова связана с семьей кандидата на пост президента США.

Сентябрьский доклад членов Сената США о том, сколько миллионов долларов сын кандидата в президенты Джо Байдена Хантер получил от иностранных богачей, неожиданно снова оказался в центре внимания.

Новый виток скандала

На днях, во время вторых дебатов Дональд Трамп бросил в лицо Джо Байдену обвинение, что тот якобы получил «через Путина» $3,5 млн – намекая на один из пунктов доклада, где упоминается имя Елены Батуриной и ее перечисление фонду Хантера Байдена.

Через день журналисты получили возможность получить комментарий Владимира Путина об этом заявлении. Президент России сказал, что ничего не знает о том, ведет ли бизнес с американцами вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.

О чем доклад

Доклад составлен двумя комитетами Сената США: по финансам и по национальной безопасности и делам правительства. Исследование представили главы этих комитетов – сенаторы-республиканцы Чак Грассли и Рон Джонсон.

На 87 страницах собрано очень много информации о всевозможных финансовых отношениях фирм, принадлежащих или аффилированных с сыном Джо Байдена, с бизнесменами из разных стран.

Елене Батуриной посвящено всего три абзаца на 69-й странице. Из ссылок документа следует, что большая часть утверждений сделана по материалам прессы, информации по сайтам компаний и неким «конфиденциальным документам».

В пассаже о Батуриной речь идет о переводе в $3,5 млн в инвестиционную кампанию в 2014-м и 11 переводах на общую сумму в $391.968 на оплату производства ноутбуков (стартап проект фирмы BAK USA LLC в Буффало) в 2015-м.

Скриншот доклада Грассли и Джонсона

Помочь разобраться в тонкостях американской экономической и политической жизни Sobesednik.ru попросил известного экономиста Сергея Алексашенко.

– В докладе постоянно встречается "allegedly" (якобы, предположительно – англ.) – то есть сомнительность бизнеса не доказана, но пятно поставлено. С другой стороны, доклад подталкивает нас к мысли: уже шесть лет назад Батурина предполагала, что вице-президент Джо Байден захочет в 2020-м стать президентом, и готовила почву?

– Все, что происходит в Америке в последнее время – это политическое. И очевидно, что за две недели до выборов республиканцы атакуют Байдена, демократы атакуют Трампа. Все, что только можно, идет в ход.

Соответственно, если какой-то российский олигарх купил квартиру в Трамп-тауэр в Нью-Йорке, значит, он купил Трампа. Даже если это было 10 лет назад.

А если какой-то российский бизнесмен заплатил деньги компании, которая принадлежала сыну вице-президента США Байдена, значит, это тоже что-то нехорошее. Поэтому до конца всерьез к этому относиться, наверное, нельзя.

Да и в самом докладе никаких конкретных обвинений, что за перечисленные Батуриной деньги Байден сделал то-то (как в случае с Украиной, где речь прямо идет о связке Байден-младший, Байден-старший и Украина).

Тем не менее, в докладе прямо говорится, что деньги Батуриной – это нелегальные деньги, что они получены в результате того, что ее муж, Юрий Лужков, отписал ей 20 контрактов на строительство, подписал контракты за счет московского бюджета покупать ее продукцию. И что, в общем, за счет этого она стала миллиардером.

– Но это всего лишь повторение того, что писала пресса, там и ссылки на статьи имеются…

– Там есть ссылка еще и на конфиденциальный документ. Не могу сказать, что это за документ. Естественно, я его не видел…

Кроме того, там написано, что глава Банка Москвы Андрей Бородин перечислил Елене Батуриной $443 млн из тех денег, которые он забрал из Банка Москвы. В сущности, все, что говорится про Батурину, – то, что ее деньги носят криминальный характер и что некогда она их заплатила Байдену.

– История про Банк Москвы тоже взята из прессы. По крайней мере, в той ее части, которая представлена в докладе… В российском суде она имела несколько иное звучание. К слову, разбирательство шло уже после отставки Лужкова.

– Я не могу комментировать это опять-таки потому, что там стоит ссылка на конфиденциальный документ. Вполне возможно, это какая-нибудь телеграмма из посольства. Не исключено, что ФБРовцы составили досье на Батурину и прочитали все российские публикации… Трудно сказать.

Кроме того, никто ведь не говорит, что Батурина эти деньги украла. Говорится о том, что Бородин перевел деньги Банка Москвы в оффшорные компании, которые потом перечислили их, $443 млн, Батуриной. Вот что написано. Там ничего не сказано – законно, незаконно, за что, купили, продали… Просто: был перевод $440 млн, которые ушли из Банка Москвы и попали к Елене Батуриной.

Кстати, тот факт, что в российском суде Батурина не признана участвующей в расхищении Банка Москвы, никоим образом не влияет на ее репутацию в США. Все, что про нее сказано в докладе, – что у нее плохая репутация. Собственно говоря, там прямо написано: 11 платежей на сумму $391 тысячу (которые в 2015-м ушли транзитом через Rosemont Seneca Thomton Байдена-младшего по соглашению о предоставлении кредита в фирму, которая производила компьютеры) идентифицировали лишь потому, что Батурина была в списке людей, которые подозреваются в криминальной деятельности.

Соответственно, какой-то банк нашел эти платежи, и они попали в чье-то досье. В чье – мы не знаем, нам об этом не рассказывают.

– А почему переводы Батуриной рассматриваются исключительно как сомнительные? Они совсем не могли быть чисто инвестиционными?

– Я ничего серьезного не увидел. Повторюсь, никаких конкретных обвинений ни в адрес Батуриной, ни в адрес Байдена нет – типа того, что точно известно: это была взятка или что за это Байден-старший сделал то-то и то-то для Батуриной… Ничего такого тут не говорится.

Первую сумму – $3,5 млн – она перечислила в феврале 2014 года, когда уже и Лужков не был мэром, и не очень понятно, какие у нее могли быть политические интересы в Америке. Платила за консультационные услуги… Ну, знаете, когда в компании (Rosemont Seneca Thornton LLC) есть сын действующего вице-президента и приемный сын действующего госсекретаря Америки, то вполне вероятно, что вы можете найти какие-то темы, по которым вам эта компания или эти люди смогут дать какой-то очень дельный и правильный совет. Ну, или познакомить с правильными людьми…

Второй контракт – это 11 платежей относительно маленьких –  $391 тысяча. Вполне вероятно, что ее уговорили инвестировать в какой-то американский стартап. Очень похоже, что ей сказали: «Мы тут инвестируем, давай вместе с нами».

– А что вообще значит такой доклад? Это достаточно серьезно или всего лишь элемент предвыборной баталии?

– Доклад Сената не несет за собой юридических последствий. Но если правоохранительные органы найдут там материал для возбуждения уголовного дела, они могут использовать представленную в докладе информацию.

Но пока, мне кажется, это больше политический документ.

– То есть, главное для составителей – через Батурину подтянуть «русский след»?

– Это доклад не про Россию и не про российские деньги, которые якобы финансировали Байдена. Все, что написано про Россию, – меньше одной страницы из 87. Это вообще не тема этого доклада. Россия – это случайный, мелкий эпизод. Там еще и Казахстан есть, какой-то один платеж.

Главная тема этого доклада – Украина и Китай. Вот тут на десятках страниц объясняется: кто, что, где, когда, с какими компаниями, сколько денег...

кстати

Sobesednik.ru попытался связаться для комментария с представителем Елены Батуриной – Геннадием Теребковым. Но он оказался недоступен.

Теги: #Трамп #Батурина #США #Байден #Лужков

Рубрика: Политика

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