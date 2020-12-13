"Байден и Харрис – политический гермафродит": Белковский о "Человеке года-2020"

Без пяти минут президент США Джо Байден и его будущий вице-президент Камала Харрис стали «Человеком года» в 2020 году по версии журнала Time. Некоторые аналитики уже шутят, что Байден – это половина человека. Политолог Станислав Белковский имеет на этот счет иное мнение.

– Такое раньше было, чтобы «Человек года» был коллективным?

– Мой любимый кинорежиссер Вуди Аллен говорил: «Что такое кентавр? Это животное с головой человека и туловищем тоже человека, только другого». Собственно, Байден и Харрис – и впрямь как бы одна политическая личность. Это воплощение двух крайностей Демпартии.

Байден олицетворяет истэблишмент, глубинное государство (deep state). Он точный слепок вашингтонской бюрократии – немолод, неповоротлив, фундаментален, устойчив, бел. И при этом католик, как Кеннеди (второй после Кеннеди американский президент-католик). А католики – люди очень системные, потому что с детства приучены к иерархии католической церкви. У протестантов такой иерархии нет. То есть, Байден человек очень иерархический – вдвойне, втройне...

Харрис же – представитель левого крыла Демпартии, имеющего мало общего с бюрократическим крылом, олицетворяемым Байденом. Скорее, она ближе к Бернарду Сандерсу или к молодым типа Александрии Окасио-Кортес и т.д. Фактически президент и вице-президент США обозначают сейчас два весьма не близких между собой, как это ни смешно, полюса демократической партии.

Почему этот тандем был не только идеален, но и неизбежен на выборах президента США? Потому что иначе собрать демократический электорат воедино было невозможно. Ибо сторонники Джозефа Байдена не любят сторонников Камалы Харрис, и наоборот. И только соединив этих двух разных людей вместе, можно было объединить партию бюрократии и левое социалистическое крыло.

Именно поэтому Байден и Харрис – словно одна политическая личность, такой политический гермафродит, кентавр.

Именно в этом проявилась специфика, которую чутко подметил всезнающий и все понимающий журнал Time.

– А заслуженная ли награда?

– США – главная и единственная сверхдержава современного мира. Все, что происходит в политике этой сверхдержавы, отражается на всем мире и затрагивает все поры и клеточки этого мира. Журнал Time – мейнстримное издание, поэтому должен реагировать на главные события.

Впервые связь между президентом и вице-президентом столь неразрывна, более того, они паритетны. Всегда, как правило, президент в этом тандеме главным, а вице-президент – на подхвате. Например, Барак Обама и тот же Джозеф Байден. Явно, что все выбирают Барака Обаму, а Джозеф Байден символизирует тот старый белый демократический истеблишмент, который тоже обязан быть при делах, чтобы кандидатура Барака Обамы не казалась слишком уж революционной: первый черный президент, молодой и т.д.

Бывало и наоборот. Например, Дик Чейни при Джордже Буше-мл. был даже более весомой кандидатурой, чем сам президент.

Но вот 50 на 50, когда и президент, и вице-президент в равной степени матери-истории ценны, как Ленин и партия, – такое, пожалуй, впервые за очень долгое время. Но, повторю, только такой тандем перед решающей схваткой с «олицетворением всеобщего зла» Дональдом Трампом мог цементировать и Демпартию, и весьма разношерстный ныне демократический электорат. Перед этим Армагеддоном. Поэтому выбор журнала Time оправдан во всех смыслах.

– Выходит, единственная заслуга Байдена и Харрис – это победа над Трампом?

– Это важнее, чем просто победа на выборах президента США. Тем более, над таким ярким и сильным президентом, как Дональд Трамп. Как бы ни относиться к Трампу, в 2020-м за него проголосовало на 11 миллионов человек больше, чем в 2016-м: тогда 63 миллиона, сегодня 74.

Уже одно это говорит, что Трамп не потерял поддержку избирателей, наоборот. Просто избирателей, которые его не любят, оказалось еще больше.

– 14 декабря выборщики скажут свое последнее слово. Не думаете, что может случиться, как в 2016-м, когда выборщики поддержали Трампа, несмотря на то, что голосов он набрал меньше?

– Думаю, после того, как Верховный Суд США (в котором, кстати, большинство имеют сторонники Дональда Трампа и сторонники республиканских ценностей) отклонил иск штата Техас о неправильном формировании коллегии выборщиков в пользу Джозефа Байдена, выборщики проголосуют за Байдена.

Верховный суд тем самым показал, что несмотря на доминирование в его составе республиканцев и приверженцев политики Трампа, ценность самой системы, незыблемость результатов демократических выборов в США все же важнее, чем любые субъективные пристрастия и предпочтения.