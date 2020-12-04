Чубайс уволен, Кудрин следующий: политолог заявил о расправе Путина над либералами

Почему Владимир Путин отправил Анатолия Чубайса в отставку с поста главы «Роснано» и каких еще сюрпризов в этом смысле можно ждать от президента, Sobesednik.ru спросил политолога Дмитрия Орешкина.

Дмитрий Орешкин // стоп-кадр: YouTube

«Отставка Чубайса – не инициатива Чубайса»

– Отставка Чубайса не совсем новость, но понятно, что это не инициатива Чубайса. Потому что есть ощущение, что дела у Анатолия Борисовича в последнее время шли неплохо, – считает политолог. – Были налоговые поступления от его стартапов, и все было ничего.

Привлекает внимание необычная стилистика: обычно людей такого масштаба, как Чубайс, сначала переводят на другую работу.

Путинская фишка заключается в том, что человека сначала надо отодвинуть от «группы поддержки» (впрочем, у Чубайса ее не было), – отмечает Орешкин. – А потом уже уничтожать.

Что будет с Чубайсом после отставки

– Соответственно, опасных и влиятельных соперников Путин нейтрализует в виде двухходовки. Переводит, возможно, даже с повышением, а потом уничтожает. Но сейчас про новую должность Чубайса вообще не было никаких разговоров, и мне кажется: Путин не будет давать Чубайсу никакой подходящей ему задачи, – продолжает политолог. – Возможно, он что-то предложит, а Чубайс откажется [уже после нашего разговора с политологом появилась информация о том, что Чубайс после ухода из «Роснано» займется проблемой изменения климата – прим. ред.].

Кроме того, можно было бы организовать прощальную аудиенцию, сказать «спасибо» и, по бюрократической традиции, «за долгую и безупречную службу», «в связи с выходом на пенсию», наградить. Например, недавно ушел начальник избирательной комиссии Петербурга, который был известен многочисленными пакостями. Его с трудом уволили, но орденом на прощание снабдили. А Чубайса не удостоили ни того, ни другого.

Анатолий Чубайс // Фото: Global Look Press

Это, конечно, демонстративная акция, продолжение типичной путинской неторопливой аккуратной политики выжимания из власти людей, которые принадлежат к так называемым системным либералам. Из них сейчас там остались только Кудрин да Силуанов.

Улюкаева посадили, Никиту Белых тоже, кого-то вытеснили за рубеж, кто-то сам ушел. Вопрос, долго ли в таком случае осталось Кудрину, сложный, – признает Дмитрий Орешкин.

Потому что он (Алексей Кудрин, председатель Счетной палаты РФ, заразившийся на днях коронавирусом. – Прим. Sobesednik.ru), с одной стороны, личный друг Путина, с другой – он у них вызывает оскомину своими постоянными попытками проконтролировать, кто сколько государственных денег освоил.

Алексей Кудрин // Фото: Global Look Press

«Мы вернулись к брежневской стабильности»

– Думаю, что с уходом Чубайса мы можем говорить про уход эпохи, – полагает эксперт. – Понятно, что Чубайс – это фигура символическая. Но это не значит, что Путин уже чувствует себя достаточно сильным, чтобы не обращать внимания на реакцию за рубежом, на реакцию либеральной общественности. Ему нужны люди, которые слушаются и берут под козырек. Кстати говоря, Чубайс был вполне лоялен по отношению к Путину. Даже подчеркнуто лоялен. Но все равно у него есть некоторый шлейф свободы.

Путин перешел уже к символическим акциям, и мы можем говорить, что цикл закончен. Мы вернулись к брежневской стабильности, когда развития и эволюции нет, никаких особенных массовых репрессий нет, но если кто-то высовывается, его сразу принимают на нары. При Брежневе ведь тоже не было репрессий сталинских масштабов, но высовывающихся быстренько отправляли на трудовое перевоспитание.

То есть мы благополучно перешли в ситуацию квази-брежневского застоя с железным занавесом, изоляцией от информационного влияния чуждого нам Запада и пропагандированием собственного исторического пути, который, правда, непонятно, что из себя представляет.

Во всяком случае путинская номенклатура контролирует ситуацию, и ей достаточно денег, чтобы покупать лояльность региональных, медийных и прочих элит. И мы вернулись в фазу конца 70-х. Ожидать каких-то прорывов нет оснований. А есть основания ожидать дальнейшего плавного спуска под горку. Ну, естественно, на фоне обвинений Чубайса, который «виноват во всем».

Чего ждать от Сергея Куликова, нового главы «Роснано»

– Я ни разу не наблюдал живьем назначенного вместо Чубайса Сергея Куликова. Но понятно, что он классово близок Владимиру Владимировичу.

Ему дали приказ – он будет выполнять. Насколько эффективно? Не думаю, что эффективнее Чубайса.

Ведь проблема модернизации, нано- и высоких технологий зависит не от человека, который этим управляет, а от культурной среды, которая либо поддерживает какие-то инновации, либо их затаптывает. Наша среда скорее затаптывает, потому что в ней люди конкурируют не за качество продукции, а за допуск к государственным ресурсам. И получают его те, кто лучше умеет строить личные отношения, умеет понравиться, правильно сказать тост и т.д. Все это позволяет сделать карьеру в административных рамках, но вовсе не подталкивает предприятия к поиску каких-то эффективных моделей производства.