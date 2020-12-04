"Шпион" от Физтеха, 14% инфляция, эколог Чубайс. Главное к 4 декабря

За год на 14% выросли цены на продукты потребительской корзины, которую «Ромир» составил исходя из реальных покупок россиян (мясо, рыба, сыр, молоко, вареная колбаса, яйца, сосиски, одежда, обувь, лекарства, бытовая химия и прочее), передают «Известия». Такой уровень инфляции объясняется падением курса рубля и прошлогодним повышением НДС.

Доцент кафедры «Физика полёта» Московского физико-технического университета (МФТИ) Анатолий Губанов арестован на 30 суток по обвинению в госизмене. ФСБ обвиняет его в передаче секретных сведений, связанных с самолетостроением за рубеж, сообщает источник ТАСС. Подробностей он не приводит из-за того, что дело засекречено. Ректор вуза Николай Кудрявцев пояснил, что для Губанова Физтех не основное местом работы. Он предположил, что таковым является Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского.

The Bell со ссылкой на источники сообщает, что после ухода из «Роснано» Анатолий Чубайс займется проблемой изменения климата. Собеседники издания не знают конкретной позиции, однако она будет не в правительстве. «Эта тема близка к тому, чтобы стать для него основной», — говорит источник.

«Ведомости» пишут, что Владимир Путин намерен продлить полномочия Эллы Памфиловой на посту главы Центризбиркома. Источники газеты в ЦИК и АП говорят, что это личное решение президента — она, по их мнению, является удобной для Путина кандидатурой, а «основные решения в этой сфере все равно принимают другие люди».

Директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф считает, заявления, что Россия представляет для США большую угрозу, чем Китай, обусловлены политизацией этой темы. Он уверен, что опасность КНР куда выше, ведь это единственная страна в мире, «которая может бросить вызов превосходству Америки во всех областях» (цитата по Fox News).

Избранный президент США Джо Байден заявил, что «будет рад» публично привиться от коронавируса, когда директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи подтвердит, что вакцина безопасна, передает CNN. Ранее на это согласились экс-президенты Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама.

Правительство Татарстана разрешило кафе и ресторанам работать в новогоднюю ночь до 03:00. В остальные дни они должны закрываться до полуночи.

Источники «Коммерсанта» говорят, что парламентская оппозиция в отличие от «Единой России», не намерена массово менять кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму. Как отмечают политолог Александр Пожалов, им не нужно повышать рейтинг партии за счет более популярных кандидатов, как ЕР. Политолог Екатерина Курбангалеева также отмечает, что в системной оппозиции меньше кадровый резерв и не всегда есть из кого выбирать.