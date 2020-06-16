Нечаев поздравил Чубайса с юбилеем фразой "Во всем виноват Чубайс"

16 июня Анатолию Чубайсу исполнилось 65 лет. Его товарищ, экс-министр экономики Андрей Нечаев рассказал Sobesednik.ru, как поздравил юбиляра, каким тот войдет в историю и какие шутки любит.

– Я сегодня поздравил Анатолия и среди прочего сказал, что для всех чиновников его уход из исполнительной власти – большая потеря. Его присутствие всем было очень удобно, добавил я, имея в виду знаменитую фразу «Во всем виноват Чубайс».

Анатолий Борисович всю жизнь занимается проектами, которые в принципе не могут принести массовую популярность, скорее, наоборот, вызывают массовую неприязнь. Это относится в первую очередь к приватизации – всегда будут недовольные тем, по какой модели она была проведена. Мы знаем это на примере Маргарет Тэтчер, которая занималась той же приватизацией в Британии. Когда Чубайс заставил платить за электроэнергию, став во главе РАО ЕЭС, это тоже вызвало неприятие у большей части бизнеса. Слава Богу, теперь он занимается более... назовем их интеллигентными вещами – нанотехнологиями, но по старой привычке все равно появляется огромное количество критиков, а правильно ли РосНАНО тратит деньги.

Андрей Нечаев // Global Look Press

То есть Анатолий Борисович является таким всеобщим аллергеном. Но те гигантские проекты, которые он реализовывал, были востребованы временем, нужны и в конце концов дали позитивный эффект. А закончил я свое поздравление тем, что история все еще расставит по своим местам, и в России, может, появятся если не проспекты, то переулки Чубайса.

Когда человек делает что-то масштабное, всегда находятся недовольные. Петра Аркадьевича Столыпина вообще застрелили.

Конечно, никому не может быть приятна такая роль и подобное отношение широкой публики. Но Анатолий Борисович – человек с сильным характером. Он уверен в том, что он делал. Он сам часто шутит «Во всем виноват Чубайс» и дает возможность шутить на эту тему своим друзьям.