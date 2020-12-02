У Кудрина коронавирус. Матвиенко самоизолировалась после контакта с зараженным

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заразился коронавирусом. Один из сданных им тестов показал положительный результат, теперь он находится на самоизоляции дома. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!» — сообщил он.

Также на самоизоляцию отправилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, рассказал первый вице-спикер Андрей Яцкин. «Валентина Ивановна имела контакт с заболевшим коронавирусом, и по правилам ушла на самоизоляцию. Она работает в удаленном режиме», — передают его слова РИА Новости.

Заседания Совфеда вместо неё будет пока проводить Яцкин.