Кудрин: непрерывное падение уровня жизни в России кратно ускорилось из-за пандемии

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин призвал государство обратить внимание на тех, кому сейчас требуется поддержка на фоне общего падения уровня жизни и резкого роста безработицы. До конца года в России «примерно на миллион [человек] прирастет бедность», а соответствующего отскока не предвидится.

По словам Кудрина, прогнозируемое им падение экономики в 4,5%, вызванное в том числе эпидемией коронавируса, также отражается на уровне жизни, который и без того снижался как минимум с 2015 года.

«Для меня как экономиста проблема в том, что после того, как последние лет 5 до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким. По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале уже 4,5%»,

— передает слова главы СП «Интерфакс».

Кудрин считает, что столь беспрецедентный экономический кризис, «когда вся мировая экономика падает примерно на 4%», ставит международное сообщество в принципиально новое положение, или «новую реальность».