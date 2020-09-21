Кудрин призвал осуществлять запланированную приватизацию, а не повышать налоги

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российский бюджет может в течение 5-6 лет дополнительно получать по 200-300 миллиардов рублей за счет приватизации государственного имущества.

По его словам, скорость приватизации не соответствует тем установкам, которые декларирует президент РФ Владимир Путин, говоря о необходимости снижать государственное участие в экономике. За 2019 год бюджет получил от продажи госсобственности лишь 4,2 миллиарда, если не считать 7,4 миллиарда, которые были дополучены за приватизацию в 2010 году.

«У нас настолько еще огосударствлена экономика, что получать 200-300 млрд рублей в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть 5-6 лет. Может, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — сказал Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету.

Как отмечает «Интерфакс», об отсутствии значимых сделок в этой сфере на ближайшие три года ранее говорил министр финансов Антон Силуанов.