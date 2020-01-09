Госдоходы от приватизации до 2022 года оценили в 3,6 млрд ежегодно

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил прогнозный план и направления приватизации федерального имущества на два года.

Как сообщает «Парламентская газета», предусмотрена приватизация находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью и свыше тысячи объектов другого имущества госказны.

«Поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества без учета стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в 2020-2022 годах в размере 3,6 млрд рублей ежегодно», – говорится в сообщении кабмина.



Уточняется, что документ был подписан премьер-министром 31 декабря 2019 года.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что, по мнению первого вице-премьера Антона Силуанова, план по приватизации на 2020–2022 годы должен быть более амбициозным.