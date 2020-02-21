Кудрин мечтает, чтобы россияне начали интересоваться, куда идут их налоги

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что надеется сделать финансовую отчетность ведомства понятной и интересной для людей. По его словам, необходимо более широко информировать граждан об их деятельности.

«У меня, как у бывшего министра финансов, есть своя мечта — чтобы государственный финансы и то, как платятся деньги налогоплательщиков, стало интересным для всех граждан», — передает его слова ТАСС.

Кудрин уверен, что работа аудитора заключается также и в привлечении внимания общества к расходам бюджета, информация о которых должна быть представлена Счетной палатой «хорошим языком в доступной форме».

«Наша задача в том, чтобы форматы подачи информации совершенствовались и были для граждан новым стимулом для анализа государственных финансов, и граждане становились в чем-то и общественными контролерами, интересовались как и что, высказывали свои оценки. Мы такие продукты тоже создаем», — пояснил глава Счетной палаты.