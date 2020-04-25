Кудрин призвал потратить более половины ФНБ на борьбу с кризисом

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что экономический кризис этого года по своим последствиям может быть серьезнее, чем кризис 2008 года, так как он окажет губительное влияние на отдельные отрасли, чего не было ранее.

При этом он считает, что резервные фонды необходимо использовать в больших размерах в 2020 году: «На этот год можно не скупиться, на 2020-й, вот когда будет пик. Потом можно больше, может, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда, если это будет половина или чуть больше половины — не страшно», — приводит его слова ТАСС.

Однако Кудрин также отметил, что правительство сейчас не планирует предпринимать подобных действий. По его словам, Фонд национального благосостояния кабмин рассчитывает «растянуть во времени хотя бы на три года».

Председатель Счетной палаты также отмечает, что в случае, если средств ФНБ окажется недостаточно, можно будет привлечь внешние средства через заимствования бюджета.