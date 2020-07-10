"На том свете миллиарды не нужны": Лукашенко о словах Венедиктова про объединение

Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на заявление главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова о том, что объединение России и Беларуси — это «вопрос торговли» с Лукашенко. По его словам, суверенитет страны не продается, а «деньги как пришли, так и уйдут».

«Слушайте, нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. Нет той цены! В гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны будут. Это мои убеждения, принципы, идеология», — приводят его слова на официальном сайте президента Республики.

Однако Лукашенко отметил, что слышал подобные мнения не только от Венедиктова, также он прочитал об этом в одном из «обзоров».

Белорусский лидер рассказал, что в настоящее время происходит «дележка мира», а «балансировать между этими гигантами» для страны чрезвычайно опасно: «Но куда деваться?», — задает Лукашенко риторический вопрос.

Напомним, что 9 августа в Беларуси пройдут выборы президента. Официальная регистрация кандидатов ещё продолжается. Среди подавших кроме Лукашенко фигурируют также Виктор Бабарико (он находится под арестом), Валерий Цепкало (не смог набрать нужное число подписей), Светлана Тихановская (она собирала подписи вместо мужа Сергея Тихановского, находящегося под арестом), а также лидер партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечня, лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев и экс-депутат Анна Канопацкая.