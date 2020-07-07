Песков: подозрения в шпионаже Сафронова для страны НАТО не связаны с его работой

Федеральная служба безопасности сообщила, что задержание советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова связано с тем, что он якобы работал на одну из стран НАТО, разведке которой он якобы передавал секретные сведения о российском ВПК.

«В Москве задержан советник генерального директора государственной корпорации Роскосмос Сафронов Иван Иванович. Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ», — приводит заявление ФСБ РИА Новости.

Как сообщали в Роскосмосе, его подозревают в госизмене, по статье о которой бывшему военному обозревателю «Коммерсанта» грозит лишение свободы на срок до 20 лет. При этом в госкорпорации подчеркивали, что это никак не связано с работой (около двух месяцев) Сафронова в Роскосмосе.

Ранее он много лет проработал в «Коммерсанте» до увольнения после скандала с заметкой про возможную отставку спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, а после этого в «Ведомостях», откуда ушел сразу после назначения главредом Андрея Шмарова.

Редакция The Bell сделала предположение, что преследование может быть связано с выполнением журналистом его профессиональной деятельности. В частности, с его публикацией о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35, вызвавшей острую реакцию со стороны США: госсекретарь Майк Помпео тогда пригрозил Египту санкциями. «Учитывая резонанс и возможную связь задержания Сафронова с выполнением его профессиональных обязанностей журналиста, мы уверены, что это дело должно быть предано максимальной огласке и публичности, а Ивану — предоставлены все возможности для защиты», — говорится в заявлении The Bell, многие из журналистов которого ранее работали с Сафроновым лично и ручаются за его порядочность.

Главред «Коммерсанта» Владимир Желонкин ответил, что не хочет гадать, с чем именно связано обвинение, отметив, что к ним в редакцию сотрудники правоохранительных органов не приходили.

Задержание Сафронова также прокомментировали в Кремле. «Насколько мы осведомлены, это задержание не связано с журналистской деятельностью», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по «Дождю»). Также он отметил, что Сафронов будет иметь все возможности для защиты в суде. На замечание журналистов о том, что процесс в таких случаях обычно проходит в закрытом режиме он ответил: «Было бы странно, если бы дело о работе иностранных разведок у нас на территории было бы транспарентным [лишенным секретности, — прим. Sobesednik.ru]».