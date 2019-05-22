Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала увольнение сотрудников «Коммерсанта».

В среду, 22 мая, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в разговоре с журналистами заявила, что не имеет отношения к увольнению сотрудников «Коммерсанта».

Ранее в СМИ появилась информация, что уход из издания спецкора ИД Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова связан с материалом о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда: акционеры издания посчитали материал вероятно заказным. В знак солидарности с Сафроновым и Ивановым об увольнении заявил почти весь отдел политики газеты «Коммерсант», накануне еще не уволенным официально журналистам без предупреждения заблокировали пропуска в редакцию.

«Я ни разу ни с кем не судилась, у меня нет такой привычки. Я никогда никому не звонила, не давила, это знают в сообществе журналистов, это знают руководители СМИ, они могут подтвердить. Это не мой стиль, это бессмысленно, это бесполезно, так ведут себя только истеричные люди, которые хватают телефон и звонят», — цитирует Матвиенко «Интерфакс».

Парламентарий также подчеркнула, что за много лет в политике про нее писали разные вещи — и хорошие, и плохие, — и сейчас она воспринимает все статьи в прессе «как данность».

Между тем, напомним, в 2011 году номер журнала «Коммерсантъ.Власть», в котором было написано об уходе Валентины Матвиенко с поста губернатора Санкт-Петербурга из-за должности в Совете Федерации, был по невыясненным причинам фактически изъят из продажи в городе. В общей сложности было изъято около 90% питерского тиража журнала.