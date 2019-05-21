Уволившимся сотрудникам "Коммерсанта" заблокировали пропуск в редакцию

Уволившихся журналистов отдела политики «Коммерсанта» вывели из редакции под охраной.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Кремле прокомментировали увольнение сотрудников «Коммерсанта».

Как сообщила в своем Facebook заместитель заведующего отделом политики «Коммерсанта» Мария-Луиза Тирмастэ, уволившимся журналистам заблокировали пропуски в редакцию.

Главный редактор Владимир Желонкин рассказал «Новой газете», что блокировка пропусков является «стандартной процедурой при увольнении». По его словам, доступ в редакцию журналистам не ограничен, им выдадут временные пропуска.

Журналистка Олеся Герасименко написала в своем твиттере, что уволенных сотрудников «выводят из здания с охраной». По данным источников РБК, сотрудникам также закрыли доступ к учетным записям на рабочих компьютерах.

При этом источник в руководстве издательского дома рассказал «Интерфаксу», что вопрос с увольнением журналистов еще не решен.

«В ближайшее время руководство издательского дома планирует встретиться и побеседовать с каждым сотрудником, который написал заявление об увольнении. После этого будет принято окончательное решение по их заявлениям», — рассказал источник агентству.

Напомним, ранее практически весь отдел политики «Коммерсанта» уволился после того, как о своем уходе из издания заявили специальный корреспондент Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов.