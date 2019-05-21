Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал увольнение 11 журналистов издательского дома «Коммерсант».

Напомним, 20 мая 11 журналистов издательского дома «Коммерсант», включая заместителя шеф-редактора Глеба Черкасова, заведующую отделом политики Аллу Барахову и почти всех сотрудников отдела политики, подали заявления об уходе по собственному желанию с 15 июня, протестуя против увольнения двух коллег — спецкора ИД Ивана Сафронова и заместителя редактора отдела политики Максима Иванова. По словам Сафронова и Иванова, негласной причиной их увольнения стал материал о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста председателя Совфеда, который вызвал недовольство акционера ИД Алишера Усманова.

Как передает «Интерфакс», комментируя данную ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за обстановкой в «Коммерсанте».

«"Коммерсант" — это очень авторитетное издание, качественное, высокопрофессиональное, которое наряду с другими естественно самым активным образом освещает деятельность президента. В этой связи, конечно, мы не можем без интереса и внимания оставлять такие процессы, которые происходят в редакции», — рассказал Песков.

По его словам, в Кремле очень уважают данное издание и лично знают многих уволившихся журналистов. В связи с этим пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что считает правильным не вмешиваться во внутренние дела «Коммерсанта».

«С Ваней Сафроновым мы работали еще, когда Путин был председателем правительства в Белом доме. Это один из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем. Но, вместе с тем все, что происходит между этими журналистами — это исключительно корпоративный вопрос этого издания. И мы не считаем себя вправе и не имеем ни малейшего намерения каким-либо образом вмешиваться в эти процессы», — пояснил представитель Кремля.