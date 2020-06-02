Муратов и Венедиктов обратились к главе МВД из-за одинаковых жетонов у полиции

Главные редакторы «Эха Москвы» Алексей Венедиктоы и «Новой газеты» Дмитрий Муратов пожаловались главе МВД Владимиру Колокольцеву на одинаковые жетоны у сотрудников его ведомства, производивших задержания главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова и журналиста «Эха» Александра Плющева.

Спасибо коллегам, нашлась фотка, где у задерживающих меня полицейских читаются их одинаковые жетоны. pic.twitter.com/TEbx6NrgAb — Plushev (@plushev) May 29, 2020

По их мнению, таким образом полицейские нарушают прямой приказ министра, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на их письмо, к которому руководители изданий также приложили фотографии, где видны одинаковые жетоны.

Ранее об Sobesednik.ru писал, что на это уже жаловались сами задержанные, а фотографии в тот же день разошлись по соцсетям. Они были сделаны во время одиночных пикетов в поддержку журналиста «Новой газеты», муниципального депутата Ильи Азара, арестованного за одиночный пикет на 15 суток.