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Фейк недели. Как Пушков не дал Путину в "хромую утку" превратиться

Политика
10:45, 15 марта 2020

Скриншот телеканала ТВЦ
Скриншот телеканала ТВЦ

В своей «аналитической» программе «Постскриптум» на канале ТВЦ сенатор, а по совместительству телеведущий Алексей Пушков 14 марта уверенно объяснил, что обнуление сроков Владимира Путина — это в первую очередь, конечно, только благо для России и, не продли президент свои полномочия за четыре года до формальной отставки, страну бы растащили по кускам.

Репортаж своего корреспондента Александра Петрова г-н Пушков поставил первым в обзорной программе — последним был анонсирован «гигантский астероид-убийца», коварно нацелившийся на Землю.

В 10-минутном сюжете россиянам пояснили, что ничего по сути и не произошло, только Владимир Путин теперь не станет «хромой уткой» [когда действующий лидер готовится уйти и все начинают думать, кто будет после него, — прим. ред.]. Этот термин повторялся настолько часто, что стало ясно — в эфирах федеральных телеканалов мы услышим его ещё не раз.

Неожиданностью же стало активное цитирование Пушковым зарубежной прессы, которая, казалось, писала свои материалы чуть ли не специально для этого сюжета... но нет, не для него: просто их куски были бесцеремонно выдраны из контекста и перевраны. Sobesednik.ru изучил все три статьи и разобрался, что именно в них говорится:

Французская газета Liberation

«Путин считает, что ещё не пришло время для того, чтобы объявить о своем уходе. Потому что если он действительно заявит, что покинет Кремль в 2024 году, то он сразу станет уходящим президентом, а страна сосредоточится на том, что будет после него»

Это цитата была зачитана в сюжете Пушкова. Однако даже если опустить тот факт, что принадлежит она одному из опрошенных российских экспертов, политологу Татьяне Становой (и едва ли отражает всю суть её высказываний), нельзя не обратить внимание, что начинается заметка со слов: «Дворцовая революция шла по прямой». 

Французская газета отмечает, что выступления в Госдуме во вторник были постановкой, «игра и естественность главных героев [которой] оставляли желать лучшего». В ней «голос народа» (они приводят эти слова в кавычках) в «послушной» Госдуме представила Валентина Терешкова, которая из-за своей «аполитичности» и прошлого в космонавтике не вызовет «подозрений».

Та же Становая вспоминает: ещё в 2008 году была уверена, что обнулить свои сроки Владимир Путин «не посмеет».

Кроме того, в статье (в отличие от эфира Пушкова) приводится комментарий Алексея Навального. 

Американская газета The Wall Street Journal

«Владимир Путин поддержал конституционную поправку, которая может продлить его пребывание у власти. Это предельно четкое указание на то, что кремлёвский лидер намерен контролировать будущее России»,

— говорится в эфире ТВЦ с намеком на заботу о стране… Но в оригинале имелось ввиду, конечно, не это. Вот продолжение той же фразы: «...и не исключено, что он [Владимир Путин] войдет в число лидеров, нашедших возможность остаться у власти пожизненно». 

Дальше Путина сравнивают с Си Цзиньпином и Назарбаевым, а также с африканскими диктаторами, менявшими закон, чтобы править как можно дольше. Газета напоминает, что в 2036 году, когда закончатся новые сроки российского лидера, ему будет уже 83 года и он станет «одним из главных долгожителей на посту руководителя страны за всю ее историю». 

Кстати, Sobesednik.ru проиллюстрировал это наглядно:

Топ правителей России к 2036 году // Фото: Global Look Press

В газете отмечают, что рейтинги президента начали падать из-за американских санкций, падения цен на нефть, коронавируса и низкого уровня жизни россиян.

«Путин убеждает себя в том, что он незаменим. Поэтому он вновь утвердил себя в качестве персонального гаранта будущего элиты», — поясняет изданию политолог Константин Гаазе.

В этой статье также приводится мнение Навального. Сенатор Пушков его снова не позвал...

Американский еженедельный журнал The New Yorker

«Если Владимир Путин просто хотел остаться у власти, он мог бы сделать это и без переписывания Конституции. Путин просто оставил для себя возможность баллотироваться в 2024 году, но в конечном итоге он может ей и не воспользоваться — его истинный план мы узнаем позже»

Такой фразы в авторской статье журналиста Джошуа Яффа, успевшего написать о российской политике целую книгу, вообще нет. Однако и без неё она весьма и весьма содержательная.

«Писать о России означает необходимость неизбежно заниматься анализом мыслей, решений и махинаций одного человека, Владимира Путина, что приводит к постоянным ошибкам» — объясняет Яффа.

Выступления в Госдуме он называет «трагикомическим политическим театром», где Терешкова сыграла техническую роль в «простом и наглом» обнулении сроков президента. «В течение нескольких часов следующие шестнадцать лет российской политической жизни, казалось, встали на свои места», — продолжает он. 

Само же переизбрание Владимира Путина, по мнению колумниста, подается под соусом нагнетаемых трудностей, которые подойдут для этого «так же, как и любые»: «Если Вы авторитарный лидер, ищущий чрезвычайные обстоятельства для оправдания решения, Вам всегда удастся их найти».

Журналист уверен: «все знали», что «финальный текст [поправок в Конституцию] будет написан небольшим кругом советников Путина, скрытых от широкой аудитории». Он также полагает, что запрет на однополые браки в новой редакции Основного закона нужен, чтобы попытаться сделать её принятие не таким «бессмысленным»

Обозреватель также сокрушается, что ему постоянно приходится писать о Владимире Путине, начиная со второго курса университета. Сейчас ему за тридцать и он мечтает перестать анализировать действия Путина: «Может быть, когда-нибудь перед моим 60-летием, я наконец смогу это сделать». При этом он сочувствует россиянам, активная часть чьих жизней проходит «в тени [Владимира] Путина», чьи «семьи, карьеры и судьбы, сформированы побуждениями, страхами и решениями одного человека».

Владимир Путин в 2020 и 2036 годах // Global Look Press и сервис FaceApp

«Постскриптум»

Все эти статьи не особенно укладывается в рисуемую перед телезрителями картину мира, но в целом ясно, почему г-на Пушкова вдруг потянуло на зарубежную прессу (ведь летать в Европу ему временно запретили). Тем не менее немного обидно, что для наглого передергивания и перевирания сенатор выбирает не отечественные издания. В конце концов, за операцией по обнулению президентских сроков Sobesednik.ru следил и писал не менее подробно, чем издания «загнивающего Запада»:

Теги: #Путин #Правки в Конституцию #Обнуление президентских сроков

Рубрика: Политика

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