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"Мы не рабы. А кто?" Михаил Веллер призвал россиян не глотать обнуление Путина

Политика
14:21, 14 марта 2020

Global Look Press
Global Look Press

Sobesednik.ru публикует обращение Михаила Веллера к россиянам. На недавних исторических примерах писатель показывает, к чему приводит пассивность граждан в ключевые моменты. Как тот, в котором мы живем сейчас, – накануне более чем возможного согласия Конституционного суда с антиконституционной поправкой Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков.

Веллер призывает задуматься, кто мы – свободные люди или всего лишь бессильная толпа, готовая покориться любой, даже самой сумасбродной воле хозяина.

– Свобода доступна только сильным, умным и храбрым. Слабым, глупым и робким свобода недоступна. Из слабых, глупых и робких получаются только рабы. И сейчас тот самый исторический момент, когда можно спросить себя: «Мы не рабы. А кто?»

Если не рабы, то почему всё решают за нас, а мы заявляем себе, что ничего не можем сделать? И разве свободные люди могут вот так ставить для себя вопрос?

Произошедшая в наши дни, с позволения сказать, стабильность, а иначе говоря, пожизненное правление Большого Брата — это лишь оформление того положения, которое складывалось 30 лет. Оно началось тогда, когда в январе 1992 года население обнаружило себя нищим, все сбережения сгорели, все связи между предприятиями были разорваны, и непонятно было, как жить.

Михаил Веллер // Фото: Андрей Струнин

А далее, когда в октябре 93-го парламент выступил против президента (причём парламент был полностью в своем законном праве), то народу предложили выбирать между президентскими полномочиями, превышающими разумные пределы, и парламентом, который сильно попахивал красным советским режимом. Если бы парламент был умнее и отрекся от советских догм, если бы президент был умнее и сумел сообразить, что нельзя разорять народ и морить пенсионеров, которые подняли всю страну, то мы бы жили в ином государстве. Но одни оказались глупы и другие оказались глупы. Одни оказались агрессивны и другие оказались агрессивны.

Интеллигенция радостно хотела свобод, не понимая, что её используют те, кто под маркой свободы слова и печати — благие дела! — захватывает командные высоты. Захватывает заводы, фабрики, поля, города и вообще всю землю. А интеллигенция всё ещё кричала, что реформаторы – прекрасные ребята, хотя старушки летали с балконов уже десятками тысяч, а их квартиры переходили в чужие руки.

А потом были выборы 96-го года, когда все знали, что они подтасованы, ну да лишь бы только не пришли красные — красных никто не хотел, а красные были глупы. Но ведь их грязные выборы 96-го года, когда сделали президентом Ельцина, оказались грязными выборами навсегда!

И то, что было в 99 году... Говорите, взрывы домов террористами? А откуда «рязанский сахар»? Эта передача и сейчас висит в интернете. Вы говорите, «Курск» утонул и весь тихоокеанский флот не мог его найти? Сейчас! И как, интересно, эсминцы англичан и американцев топили немецкие лодки прямо в движении, прямо в бою во время второй мировой? А вы помните ещё министра Зурабова и монетизацию льгот? И пенсионеры не вышли на улицы с кастрюлями и табуретами, чтоб министр Зурабов оказался в тюрьме, а не послом на Украине. А вы помните этот тандем? А вы помните возвращение во власть с фразой «мы с Владимиром Владимировичем с самого начала так договорились»?

Таким образом, сейчас произошло только то, что происходило много лет. И, к сожалению, все веселые разговоры на Болотной площади не привели ни к каким планам, и никто не говорит: «Нужно делать вот так и вот так — ребята, помогите, вы же видите, что в этом выход». И когда сетуют бессильные массы, говоря «ну что же делать теперь», — это расписывание в собственном рабстве. А у рабов всегда найдется хозяин.

Это очень коротко. Если хотите узнать подробнее, заходите на мой ютуб-канал «Михаил Веллер» — там всё сказано.

Теги: #Путин #Правки в Конституцию #Обнуление президентских сроков

Рубрика: Политика

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