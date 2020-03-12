В кремлевском пуле предположили, что Путин все-таки уйдет

Один из самых ярких представителей президентского пула журналистов Андрей Колесников не угадал поведение Владимира Путина в Госдуме во вторник, однако попытался объяснить, с чем связано принятие пресловутого «обнуления».

Сразу после выступления Валентины Терешковой Колесников написал у себя в фейсбуке: «Мне кажется, нет шансов, что Путин согласится с поправкой Терешковой». Но буквально через полчаса произошло обратное. Тогда Андрей Иванович, выдержав паузу, прокомментировал: «Я по-прежнему не допускаю мысли, что останется президентом после 2024 года. Но и хромой уткой теперь уж точно не будет».

Своими соображениями с Колесниковым в числе прочих поделился в комментариях Андрей Макаревич, постоянный автор-колумнист его журнала «Русский пионер»: «А у меня ощущение что ради этого все и затевалось». Колесников с Макаревичем скорее не согласился: «Это слишком просто всё».

Кто-то из сердобольных пользователей попытался поддержать неудавшегося Оракула, одновременно намекнув на его наивность: «Ох, Андрюша! Светлый вы человек!» Однако Колесников подтвердил свой прогноз относительно причин операции «обнуление» и будущего Владимира Путина: «Дело не в моей или его Светлости. Дело в разрушенной логике. Поэтому я думаю, это такой глобальный троллинг. Чтоб не расслаблялись до 2024 года».

Андрей Колесников регулярно общается с приближенными к Владимиру Путину людьми и часто остроумно выводит их в своих репортажах. В 2010 году взял интервью у Путина в легендарной желтой «Ладе Калине», которую тот в статусе премьер-министра России «перегонял» из Хабаровска в Читу. Интервью в числе прочего запомнилось тем, что Колесников бомбардировал Путина вопросами, как так получилось, что тот, будучи питерцем, не знал, кто такой Юрий Шевчук (накануне состоялся знаменитый разговор Путина и Шевчука, известный по мему «Юра-музыкант»).

В 2008-м Колесников стал главным редактором журнала «Русский пионер», где упражняются в эпистолярном жанре влиятельные россияне разных политических взглядов: Андрей Макаревич, Андрей Бильжо, Диана Арбенина, Михаил Прохоров, Маргарита Симоньян, Владислав Сурков, Сергей Лавров и даже Владимир Путин.