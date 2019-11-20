Глава ВМС Украины заявил, что с возвращенных судов в РФ сняли "даже унитазы"

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко считает, что Россия «угробила» три корабля, задержанные ранее во время инцидента в Керченском проливе, которые сейчас буксируют обратно в Украину, сообщает «Громадське».

«Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, русские их угробили. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян», — сетует Воронченко.

Ранее МИД РФ сообщал, что передача судов состоялась 18 ноября, а 17 ноября поступала в СМИ поступала информация, что малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» покинули причал Керченского морвокзала.

Напомним, что моряки, задержанные во время штурма, уже прибыли на родину в рамках обмена между Россией и Украиной.

Передать в течение месяца корабли и их экипаж украинской стороне на время разбирательства Россию обязал международный трибунал по морскому праву ещё 25 мая 2019 года.