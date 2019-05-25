Международный трибунал ООН по морскому праву постановил немедленно вернуть на Украину 24 задержанных моряков.

Как передает «Интерфакс», в субботу, 25 мая, международный трибунал ООН по морскому праву принял решение обязать Россию отпустить на свободу украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

«Трибунал требует от Российской Федерации освободить три украинских корабля и 24 задержанных украинских моряков и позволить им вернуться на Украину», — заявил председатель Пак Чжин Хён, добавив, что «России и Украине нужно воздерживаться от мер, способных обострить спор по инциденту в Керченском проливе».

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала вместе с экипажем три украинских военных корабля, которые пересекли границу РФ. Российская сторона заявляет, что корабли действовали незаконно, поскольку Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.