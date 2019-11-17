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Задержанные год назад украинские судна покинули причал Керченского морвокзала

Политика
15:05, 17 ноября 2019

Начался процесс передачи украинских кораблей, которые были задержаны Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По его словам, передача состоится в нейтральных водах в ближайшее время.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на очевидцев, первым причал Керченского морского вокзала покинул буксир «Яны Капу». За ним последовал артиллерийский катер «Бердянск». Отмечается, что крупная пробоина на борту, полученная им год назад, была заделана. За «Бердянском» причал покинул катер «Никополь». 

Украинские судна были задержаны 25 ноября 2018 года. Находившихся на их борту моряков обвинили по части 3 статьи 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы») и арестовали. Они вернулись на Украину 7 сентября 2019 года в рамках обмена заключенными с Россией.

Теги: Украина, Конфликт в Керченском проливе

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