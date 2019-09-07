Состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной

Президент России Владимир Путин помиловал украинского режиссера Олега Сенцова и еще десять украинцев.

О завершении процедуры обмена заключенными между Москвой и Киевом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «РИА Новости».

«Украина выдала РФ 35 человек, столько же мы выдали Украине», — заявила она.

По словам президента Европейского института омбудсмена, первого украинского уполномоченного по правам человека Нины Карпачевой, в результате диалога российской и украинской сторон Владимир Зеленский помиловал 16 человек, Владимир Путин — 11.

«Сейчас можно сказать, что главное состоялось — состоялся диалог двух президентов — Украины и РФ, который по сути сдвинул с мертвой точки ту проблему, которая никаких не решалась в течение 20 месяцев», — цитирует Карпачеву «Интерфакс-Украина».

Она уточнила, что речь идет о 24 украинских моряках и еще 11 помилованных, среди которых режиссер Олег Сенцов, который был осужден в России на 22 года.

Напомним, в ходе Восточного экономического форума, комментируя будущий обмен заключенными с Украиной, президент России Владимир Путин говорил, что он будет «достаточно крупным и масштабным» и сыграет позитивную роль в налаживании российско-украинских отношений.