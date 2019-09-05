Путин заявил о скором завершении переговоров по обмену заключенными с Украиной

Переговоры между Россией и Украиной по поводу взаимного обмена удерживаемыми лицами выходят на финальную стадию.

Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, передает «Интерфакс».

«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем, в том числе, и с официальными властями. Я думаю, в ближайшее время это станет известно», – сказал президент, отвечая на вопрос о том, когда произойдет обмен.

Путин заверил, что обмен будет «достаточно крупным и масштабным» и сыграет позитивную роль в налаживании российско-украинских отношений.

«Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно, на мой взгляд, произойдет – будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа, и я многократно об этом говорил», – подчеркнул глава государства. По его словам, что развитие ситуации в большой степени зависит от Украины.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Киевский суд освободил из-под ареста бывшего командира из ДНР Владимира Цемаха, проходившего свидетелем по делу MH17.