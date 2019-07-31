Памфилова заявила, что Путин разрешил ей "посылать" тех, кто давит на ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что «никто не диктует» ЦИК принимаемые им решения.

По словам Памфиловой, которые цитирует РИА Новости, она впервые публично говорит о совете, полученном от президента: «Мне президент сказал: "Элла Александровна, я вам доверяю, работайте так, как считаете нужным, а если кто-то давит, посылайте подальше"».

Памфилова заверила, что ЦИК принимает самостоятельно «решения, которые [находятся] в [его] компетенции». «Я вам клянусь, что я бы здесь и дня не сидела, если бы кто-то мне из какого-то кабинета командовал и говорил», — добавила председатель Центризбиркома РФ.

Элла Пафилова пообещала добиваться того, чтобы были учтены предложения ЦИК об изменениях в избирательном законодательстве и выборной системе. Некоторые из них уже представлены, «думаю, что дополним еще осенью», добавила она.

8 сентября в России пройдет единый день голосования. В 12 из 85 регионов выберут местные парламенты, в частности, в Москве пройдут выборы в Московскую городскую думу. Нерегистрация ряда кандидатов здесь вылилась в рекордные по численности акции протеста, по поводу которых уже возбуждены уголовные дела, в том числе о массовых беспорядках.

В шестнадцати регионах также выберут губернаторов. Накануне политологи спрогнозировали второй тур голосования на выборах глав пяти регионов; годом ранее в трех регионах выдвиженцы, поддержанные властью, проиграли во втором туре, в Приморье выборы были отменены после подтасовок в ходе подсчета и массовых протестов.