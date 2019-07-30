Эксперты предсказали пять вторых туров на губернаторских выборах в сентябре

Эксперты «Давыдов индекс» спрогнозировали, что в пяти из шестнадцати регионов выборы губернаторов пройдут со вторым туром. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз политологов.

Согласно рейтингу экспертной сети, второй тур может состояться на выборах в Астраханской, Сахалинской, Вологодской, Волгоградской областях и Республике Алтай. Причем данный расклад возможен несмотря на то, что к выборам не допущены независимые кандидаты.

Проблемы аутсайдеров списка, по мнению политолога Леонида Давыдова, связаны с усталостью избирателей от волгоградского и вологодского губернаторов и «неукорененностью варягов», возглавляющих Республику Алтай, Сахалин и Астраханскую область.

Самый низкий результат эксперты «Давыдов индекса» прогнозируют Игорю Бабушкину из Астраханской области – 41%. Но политолог Екатерина Курбангалеева считает, что такие выводы делать рано и бывшему офицеру ФСБ Бабушкину, недавно назначенному главой Астраханской области, будет легче соперничать со старожилами региона, потому что он не имеет такого же антирейтинга, как они.

Губернаторские выборы состоятся 8 сентября в шестнадцати регионах страны.