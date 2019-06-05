Владимир Путин назначил Игоря Бабушкина на пост врио губернатора Астраханской области вместо уволившегося Сергея Морозова.

Как передает «Интерфакс», врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов добровольно покинул пост. Отмечается, что в дальнейшем он будет работать в одной из российских спецслужб.

Источник агентства подчеркивает, что Морозов принял решение уйти в отставку по семейным обстоятельствам, однако в случае его участия в выборах губернатора «он однозначно выигрывал бы выборы уже в первом туре».

При этом президент России Владимир Путин уже назначил на пост врио астраханского губернатора Игоря Бабушкина, который в сентябре 2018 года был назначен заместителем полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе.

Сам Морозов не пробыл на посту временного главы Астраханской области и одного года: президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора лишь 26 сентября 2018 года.