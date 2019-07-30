"Дождь" рассказал о финансировании губернаторов-самовыдвиженцев "Единой Россией"

Пятеро врио глав регионов, идущие самовыдвиженцами на выборы 8 сентября, получили средства от фондов «Единой России».

На это указывает телеканал «Дождь», исследовавший финансовую отчетность кандидатов.

В материале говорится, в частности, о врио губернатора Курганской области Вадиме Шумкове, получившем в избирательный фонд 50 млн рублей. Согласно финансовой отчетности, 20 млн рублей из этой суммы было получено от местного отделения «Единой России», еще по 15 млн рублей — от «Фонда народных проектов» и «Фонда поддержки будущих поколений». Две последние организации были упомянуты в связи с выборами в Госдуму в 2016 году. Тогда, по данным движения «Голос», через эти структуры на поддержку кандидатов от ЕР было направлено около 100 млн рублей.

Сообщается, что врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин получил в свой избирательный фонд через связанные с «Единой Россией» организации 27 млн рублей. Врио губернатора Сахалинской области Валерии Лимаренко собрал тем же способом 25 млн рублей, врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов — 35 млн рублей.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, который ранее занимал пост первого замминистра энергетики, получил 13 млн рублей от челябинского филиала Национального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития по пять миллионов рублей от трех крупных металлургических компаний.

Отмечается, что упомянутые средства в десятки раз превышают суммы, собранные другими кандидатами.

Единый день голосования в России пройдет 8 сентября в 16 регионах. В Ставропольском крае, Вологодской и Волгоградской областях на выборы идут действующие губернаторы, избранные в 2014 году. В 13 регионах свои кандидатуры выдвигают временно исполняющие обязанности глав регионов. Шестеро из них, включая врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, идут как самовыдвиженцы.