Борьба за чистоту под черным небом Красноярска

Мэр Красноярска Сергей Еремин на совещании вручил подчиненным инвентарь для уборки — совки с щетками, которые назвал «подметарками-подгоняйками».

О проделанной работе глава города немедленно отчитался в своем Instagram. «Они должны напоминать, что порядок в городе — это самое главное, — написал Еремин. — И зависит он как от власти, так и от бизнеса. Каждый предприниматель должен по-хозяйски относиться к своей территории».

Предыстория оказалась такова: во время выездного совещания мэр посетил один из городских дворов и остался недоволен качеством уборки. Вообще Еремин — большой фанат чистоты. Помнится, в начале своего срока, в 2017 году, он ночью на личном автомобиле поехал проверять качество уборки снега. А в целом по городу его крайне не устраивает, что предприниматели не следят за чистотой вверенных им территорий. Равно как и то, что местные власти не работают с бизнесом по этому вопросу.

Не знаем, помогут ли веники в руках чиновников мэрии городу. Этой зимой в Питере целая лопата в руках врио губернатора Беглова — и точно такие же, розданные чиновникам — не помогли: город только чудом не утоп в снегу полностью.

Ну а по существу — в Красноярске есть проблема поважнее окурков на асфальте. В городе периодически «включается» «режим черного неба» — это когда на улицу лучше не выходить, а если выходить, то только с целью покинуть город. Так как небо затягивает дымом из промышленных труб. Тех самых, что глава Минприроды Кобылкин минувшей осенью предлагал украсить лампочками, чтобы они не так депрессивно выглядели. Особенно во время смога.

Прошедшая в городе Универсиада еще сильнее усугубила ситуацию: в ходе подготовки к ней было вырублено 44 тысячи деревьев, и это только по официальным данным. Где был в этот момент мэр Красноярска и о чем думал — неведомо. Горожанам было обещано, что вместо каждого срубленного дерева посадят два, но этого до сих пор не сделано. И что характерно, даже лампочки на трубы не повесили.

В городе уже неоднократно случались протесты против экологической ситуации. «Мы реально живём в газовой камере, — пишут жители Красноярска в паблике «За чистое небо» в соцсети «ВКонтакте». — Страшно смотреть. Что можно сделать? Митинги, петиции, письмо Путину? Как остановить этот ужас?»

В общем, пока горожане сами по себе, и мэр тоже сам по себе. Последнего, похоже, качество воздуха совсем не смущает.