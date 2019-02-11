Иван Ургант заменил в Петербурге дворника

Иван Ургант опубликовал в Instagram видео, на котором он, орудуя ломом, пытается победить наледь на тротуаре. С этой задачей вот уже несколько недель не могут справиться петербургские коммунальные службы.

В качестве подписи к посту телеведущий оставил стихотворение на мотив всем известной песни Максима Леонидова по «девочку-видение»:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 10 Фев 2019 в 8:47 PST

«Был обычный серый питерский вечер.

Я пошёл бродить по Санкт-Петербургу.

И идёт по льду мне прямо на встречу

Моя бабушка, актриса Н. Ургант,

Сквозь сугробы пробираясь, как мышка,

Выходя на лёд, как будто Фетисов.

Пролетали глыбы снежные с крыши

В сантиметрах от макушки актрисы.

Она пошла сама за хлебом и бутылкой вина

Ведь я приехал, а мы всё же семья.

Я оглянулся посмотреть,

Не поскользнулась ли она,

Чтоб посмотреть, не поскользнулся ли я...»

«Сильней бей, Иван! Совет сибиряка», «Ваня, Бог в помощь, благое дело», «И, заметьте, это очень тяжелый труд и копеечный!», «А сколько бабушек не дошли и так и не купили вина...», «Иван, Вы молодец, что не испугались!», Хороший внук у Нины Ургант!», «Коммунальщики злодеи», — ответили Урганту комментаторы.