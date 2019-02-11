Иван Ургант заменил в Петербурге дворника

Иван Ургант опубликовал в Instagram видео, на котором он, орудуя ломом, пытается победить наледь на тротуаре. С этой задачей вот уже несколько недель не могут справиться петербургские коммунальные службы.
В качестве подписи к посту телеведущий оставил стихотворение на мотив всем известной песни Максима Леонидова по «девочку-видение»:
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«Был обычный серый питерский вечер.
Я пошёл бродить по Санкт-Петербургу.
И идёт по льду мне прямо на встречу
Моя бабушка, актриса Н. Ургант,
Сквозь сугробы пробираясь, как мышка,
Выходя на лёд, как будто Фетисов.
Пролетали глыбы снежные с крыши
В сантиметрах от макушки актрисы.
Она пошла сама за хлебом и бутылкой вина
Ведь я приехал, а мы всё же семья.
Я оглянулся посмотреть,
Не поскользнулась ли она,
Чтоб посмотреть, не поскользнулся ли я...»
«Сильней бей, Иван! Совет сибиряка», «Ваня, Бог в помощь, благое дело», «И, заметьте, это очень тяжелый труд и копеечный!», «А сколько бабушек не дошли и так и не купили вина...», «Иван, Вы молодец, что не испугались!», Хороший внук у Нины Ургант!», «Коммунальщики злодеи», — ответили Урганту комментаторы.