«Союзмультфильм» без украинцев, извинения Сокурова и улыбка Малахова в Апатитах: новости к полуночи 16 декабря

Режиссёр Александр Сокуров, опасающийся за последствия своей речи на встрече с Владимиром Путиным, написал извинения в адрес главы Совета по правам человека при президенте РФ Валерия Фадеева. Напомним, Сокуров призвал «отпустить» регионы, не желающие находится в составе России. Сам Путин отреагировал на это довольно жёстко, но ещё более однозначно позже ответили Дмитрий Песков и Рамзан Кадыров.

РБК опубликовал отрывки обращения Сокурова к Фадееву, подлинность которого подтвердили два человека из состава СПЧ.

«Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке. Я всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха, преподаватель. Не владею дипломатическими навыками. Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения»

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Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в интервью YouTube-каналу «Антонимы» заявила, что в их организации сейчас работают лишь те украинцы, которые имеют вид на жительство в России:

«Сейчас это не очень просто. Регулярно приходят запросы о том, какое количество граждан Украины у вас работает, на каких основаниях. Раньше мы на субподряд брали студии. Ещё три года назад, когда не было такой напряжённой ситуации, мы брали студии украинские и они прекрасно с нами работали. Сейчас мы не можем этого делать»

На липецкого коммуниста Александра Ушакова донесут в прокуратуру и МВД за то, что он в областном парламенте во время звучания российского гимна пел гимн Советского Союза. Для обсуждения этой ситуации было собрано целое заседание комиссии по этике Липецкого областного парламента, где коллеги журили депутата от КПРФ. Против политика могут завести дело о надругательстве над гимном, передаёт Sota.

В Апатитах появилось современное искусство. Телеведущий и коллекционер контемпорари-арта Андрей Малахов, выросший в этих краях, проспонсировал установку стелы с голливудской улыбкой на въезде в город. Реакция у горожан на неё примерно настолько же неоднозначная, как у москвичей на «Большую глину-4» в центре города.