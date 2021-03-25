«Человеку с фамилией Штейн вменяют нацизм»: участницу Pussy Riot задержали в Москве
Против Люси Штейн планируют составить протокол по статье о пропаганде нацизма за коллажа, который она ретвитнула
Муниципальный депутат и участница группы Pussy Riot Люся Штейн сообщила в соцсетях, что двое людей в штатском задержали её на выходе из дома.
Позже она уточнила, что доставлена в отдел полиции, где против неё составляют протокол о демонстрации нацистской атрибутики. В 2018 году Люся Штейн с иронией продублировала в своём Твиттере коллаж, где на неё прифотошоплена фуражка СС, а надпись слева гласит, что «Люся Штейн – депутат-фашист».
такое pic.twitter.com/tac35ys4MC— штейн (@lcshtn) December 16, 2021
«Человеку с фамилией Штейн вменяют нацизм», – иронизирует девушка в микроблоге и добавляет: «Причем я ехала в инспекцию, чтобы наконец встать на учет по уголовке (бумажки из суда во фсин шли очень долго), но не доехала, а до этого не начнется отсчет срока». Напомним, что Штейн является фигуранткой «санитарного дела».
Позавчера Люся Штейн обратила внимание на стоимость украшений главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.