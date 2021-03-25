«Человеку с фамилией Штейн вменяют нацизм»: участницу Pussy Riot задержали в Москве

Муниципальный депутат и участница группы Pussy Riot Люся Штейн сообщила в соцсетях, что двое людей в штатском задержали её на выходе из дома.

Позже она уточнила, что доставлена в отдел полиции, где против неё составляют протокол о демонстрации нацистской атрибутики. В 2018 году Люся Штейн с иронией продублировала в своём Твиттере коллаж, где на неё прифотошоплена фуражка СС, а надпись слева гласит, что «Люся Штейн – депутат-фашист».