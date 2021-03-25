Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 20:39

Марию Алёхину задерживают за пост 2015 года про Александра Лукашенко

Против неё планируют использовать ту же статью, по которой сегодня была задержана мундеп Люся Штейн – демонстрация нацистской символики

Фото: Instagram Марии Алехиной

Активистка группы Pussy Riot Мария Алехина сообщила в Instagram, что она, как и её подруга Люся Штейн сегодня, но чуть раньше, задержана за «демонстрацию нацистской символики».

Алехину планируют арестовать за пост 2015 года, в котором она разместила фото Лукашенко со свастикой. Напомним, что Мария Алехина проходит подозреваемой по «санитарному делу».

Фото: стоп-кадр сторис @sofeev в Instagram
Пост, за который собираются судить Алехину
«До этого были 2 месяца тишины, мой приговор по санитарному делу, который должны были отдать через 3 дня – потеряли. Да-да, привет, новый виточек ада – у нас не только выносят тупые политические приговоры, но потом ещё и умудряются их потерять. Зачем терять приговор? очень просто – уголовный срок не начинает засчитываться, пока приговора нет в инспекции ФСИН. То есть это такое кафкианское накидывание лишних месяцев ограничения свободы»

, – пишет активистка в своём блоге и добавляет: «Думаю, о том, что Лукашенко - pure фашист, после прошлого года уже никто не сомневается. так что поеду в спецприёмник с чистой совестью».

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Иосиф Райхельгауз: Да, подписал письмо в защиту «Мемориала»*. И мне не страшно.

Политика 2 часа назад

«Доверят первому проходящему»: экс-глава Мурманска объяснил, почему нельзя доверять выборы мэра электорату

Общество 2 часа назад

«QR-коды раскалывают общество». Певцов объяснил, почему проголосовал против нового закона

Политика 3 часа назад

Кто из депутатов как проголосовал по закону о QR-кодах

Общество 3 часа назад

«Человеку с фамилией Штейн вменяют нацизм»: участницу Pussy Riot задержали в Москве

Общество 4 часа назад

В Саратове школьник пойдёт под статью УК за электронное письмо с угрозой вооружённого нападения на школу

Общество 4 часа назад

Кто погубил Сергея Есенина. Криминально-поэтический сериал «Собеседника». Часть 7

Политика 4 часа назад

Кулачные бои в парламенте

Общество 4 часа назад

Ева Меркачёва: «Прогон – это послание тем, кто живёт по понятиям и поддерживает кастовую систему»

Общество 5 часов назад

За 23 года в мордовской колонии умерло 70 пожизненно осуждённых. Почти всех хоронили в тюремной робе за счёт государства

Политика 5 часов назад

За что Вассерман полюбил Сталина

Расследование 5 часов назад

Как заработал миллионы психолог Андрей Курпатов, отправивший в СИЗО бывшего любовника

Общество 5 часов назад

Актёр Иван Краско просит помощи у Путина: жители Петербурга в плену снега и льда

Общество 5 часов назад

За шоу Навки в Дубае «Росконцерт» платил фигуристам в 9 раз больше, чем в России

Политика 6 часов назад

В Госдуме «отдельно и обстоятельно» изучат иностранное финансирование противников QR-кодов

Политика 6 часов назад

Коснется всех и каждого. О чем говорит новый закон о QR-кодах в общественных местах

Общество 6 часов назад

Госдума приняла законопроект о введении QR-кодов в общественных местах в первом чтении

Общество 6 часов назад

«Не собирались принимать». Эксперты объяснили, зачем россиян напугали QR-кодами

Общество 6 часов назад

Видео: москвичи молятся Богородице об отмене QR-кодов у Госдумы, вокруг здания идет крестный ход на авто

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика