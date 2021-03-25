Марию Алёхину задерживают за пост 2015 года про Александра Лукашенко

Активистка группы Pussy Riot Мария Алехина сообщила в Instagram, что она, как и её подруга Люся Штейн сегодня, но чуть раньше, задержана за «демонстрацию нацистской символики».

Алехину планируют арестовать за пост 2015 года, в котором она разместила фото Лукашенко со свастикой. Напомним, что Мария Алехина проходит подозреваемой по «санитарному делу».