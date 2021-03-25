Марию Алёхину задерживают за пост 2015 года про Александра Лукашенко
Против неё планируют использовать ту же статью, по которой сегодня была задержана мундеп Люся Штейн – демонстрация нацистской символики
Активистка группы Pussy Riot Мария Алехина сообщила в Instagram, что она, как и её подруга Люся Штейн сегодня, но чуть раньше, задержана за «демонстрацию нацистской символики».
Алехину планируют арестовать за пост 2015 года, в котором она разместила фото Лукашенко со свастикой. Напомним, что Мария Алехина проходит подозреваемой по «санитарному делу».
«До этого были 2 месяца тишины, мой приговор по санитарному делу, который должны были отдать через 3 дня – потеряли. Да-да, привет, новый виточек ада – у нас не только выносят тупые политические приговоры, но потом ещё и умудряются их потерять. Зачем терять приговор? очень просто – уголовный срок не начинает засчитываться, пока приговора нет в инспекции ФСИН. То есть это такое кафкианское накидывание лишних месяцев ограничения свободы»
, – пишет активистка в своём блоге и добавляет: «Думаю, о том, что Лукашенко - pure фашист, после прошлого года уже никто не сомневается. так что поеду в спецприёмник с чистой совестью».