В ковидном госпитале скончалась прооперировавшая себя участница ВОВ Клавдия Петрова

В Ленинградском областном кардиодиспансере четыре дня назад скончалась 90-летняя Клавдия Петрова, блокадница, участница Великой Отечественной войны. Об этом пишет 47news со ссылкой на родственников женщины.

Ранее в СМИ широко освещался инцидент, связанный с Клавдией Петровой. Она заболела коронавирусом и отказалась от госпитализации в стационар. Скопившаяся в лёгких жидкость постепенно все больше мешала ей дышать и в итоге она решила самостоятельно сделать себе операцию, пока родных не было дома.

«Когда мама пришла домой, бабушка лежала на спине, хотя ранее на спине она не могла дышать. Из брюшной полости у неё вытекала вода. Мама была в шоке, бабушка без нас сделала себе несколько надрезов кухонным ножом. Бабушка кричала, плакала, винила себя. Кровотечение у неё было, но совсем немножко»

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Сегодня проводилось вскрытие, но родственникам пока не сообщили точную причину смерти. По предварительной информации, все-таки смерть наступила от основного заболевания – у Клавдии Петровой был рак.

«Операция, скорее всего, не сказалась на ней. Тесты на коронавирус тоже уже были отрицательные. У неё метастазы были в брюшной полости везде. Поговорить нам с ней перед смертью так и не дали, ни по телефону, ни лично»

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