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В Ленинградской области бабушка-блокадница самостоятельно сделала себе операцию

Она оставила прощальное письмо с мольбой о прощении за свой поступок

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Фото: @Pixabay

В Выборге пожилая женщина не смогла дождаться медицинской помощи из-за коронавируса, и сама сделала себе лапароцентез – надрезала переднюю брюшную стенку ножом.

Об этом написала сотрудник скорой помощи Виктория Шутова «ВКонтакте». По ее словам, 90-летняя пациентка участница Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Бабушка страдала от онкологического заболевания, которое вызвало осложнение – асцит –скопление жидкости в брюшной полости.

Получить помощь медиков не удавалось в течении нескольких дней из-за коронавируса. Терпеть боль бабушка больше не могла и приняла решение самостоятельно разрезать ножом живот и выпустить жидкость. Она оставила прощальное письмо дочери и внукам.

Письмо опубликовала на своей странице в Facebook глава благотворительного медицинского учреждения «Хоспис на дому» Екатерина Овсянникова.

Врачам скорой помощи удалось спасти пенсионерку. Ее положили в госпиталь.

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