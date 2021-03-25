В Ленинградской области бабушка-блокадница самостоятельно сделала себе операцию

В Выборге пожилая женщина не смогла дождаться медицинской помощи из-за коронавируса, и сама сделала себе лапароцентез – надрезала переднюю брюшную стенку ножом.

Об этом написала сотрудник скорой помощи Виктория Шутова «ВКонтакте». По ее словам, 90-летняя пациентка участница Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Бабушка страдала от онкологического заболевания, которое вызвало осложнение – асцит –скопление жидкости в брюшной полости.

Получить помощь медиков не удавалось в течении нескольких дней из-за коронавируса. Терпеть боль бабушка больше не могла и приняла решение самостоятельно разрезать ножом живот и выпустить жидкость. Она оставила прощальное письмо дочери и внукам.

Письмо опубликовала на своей странице в Facebook глава благотворительного медицинского учреждения «Хоспис на дому» Екатерина Овсянникова.