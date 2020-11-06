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Потасовка в Госдуме. Единороссы попытались вырвать у коммунистов плакат о «QR-фашизме»

Володин и единороссы выступили резко против плаката в Госдуме, чуть не доведя ситуацию до драки и сравнивая это с революцией 1917 года

Фото: Стоп-кадр из Telegram-канала "Матвеев коммент"

Перед выступлением в Государственной думе вице-премьера Татьяны Голиковой депутаты от КПРФ Сергей Обухов, Валерий Рашкин и Денис Парфенов встали в проходе с плакатом «КПРФ против QR-фашизма». Это спровоцировало резкую реакцию со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина, потребовавшего убрать плакат, а депутаты от «Единой России» подошли к коммунистам и начали пытаться вырвать у них плакат.

Видеозаписи потасовки приводит в своем Telegram-канале депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

Володин, увидев плакат, призвал коллег «не уподобляться» (кому — не сказал) и не устраивать «концерт» во время выступления «федерального министра». По словам Матвеева, он также пригрозил отложить рассмотрение закона о QR-кодах, против которого выступает КПРФ.

В какой-то момент к столу коммунистов подбежали единороссы в масках и начали комкать плакат, после этого в проходе с обеих сторон скопилось с десяток народных избранников — одни просили других выйти из зала. Чуть не началась драка: кто-то в толпе уже начал кричать другому: 

«Че ты смелый-то при всех, пойдем один на один!»

В ходе потасовки коммунисты настаивали, что вывешивание плакатов вполне укладывается в «парламентскую культуру», а их оппоненты настаивали, что с плакатами нужно идти в другое место. Депутаты КПРФ призывали коллег сесть обратно, не провоцировать драку и не «выхватывать плакаты и телефоны».

В итоге Володин начал сравнивать происходящее с «развалом страны» в 1991 и 1917 годах.

«Началась очень нервная реакция, потому что вывешивание плаката — это вполне в рамках парламентской культуры и ничего в этом такого возмутительного нет. А вот реакция очень странная», — комментирует Матвеев.
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