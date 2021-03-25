Об этом они почему-то молчат: Политолог поразился лицемерию властей в вопросе QR-кодов

Снятие с рассмотрения в Государственной думе законопроекта о QR-кода на транспорте сопровождалось комментариями депутатов и официальных лиц государства об обратной связи и негативном отношении людей к этой мере. При этом об отношении масс к закону о QR-кодах в общественных местах, акции против которого проводят по всей России, власти ничего не говорят, обращает внимание политолог Аббас Галлямов.

«О наличии аналогичного негативного мнения относительно законопроекта об использовании QR-кодов в общественных местах они почему-то молчат», — комментирует эксперт.

Напомним, что на рассмотрение в регионы был ранее направлен именно законопроект о QR-кодах в общественных местах — законопроект о QR-кодах на транспорте туда не направлялся. При этом в ряде регионов люди приходили к зданиям региональных заксобраний и даже штурмовали их с требованием не одобрять инициативу. Сотни тысяч негативных комментариев относительно введения QR-кодов в целом оставили только в Telegram-канале спикера Госдумы Вячеслава Володина. При этом из риторики властей вовсе не следует, что люди выступают против того законопроекта, который они намерены принять.

«Способность с каменным лицом игнорировать очевидные несоответствия и нестыковки, а также не замечать того, что лежит на поверхности, — важнейшая характеристика кремлевского дискурса», — заключает Галлямов.