«90% граждан против! Услышьте их!» в Госдуме предложили снять с рассмотрения второй закон о QR-кодах

Снять с рассмотрения Госдумы оба законопроекта о введении QR-кодов предложил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Об этом говорится на сайте партии.

«Инициативы Правительства по введению QR-кодов не смогут остановить распространение коронавируса, а потому должны быть сняты с рассмотрения. Создавать по-настоящему свободные от COVID зоны можно только на основе массового бесплатного экспресс-тестирования, при этом нужно продолжать кампанию добровольной вакцинации. Дорабатывать в законопроекте о введении QR-кодов на транспорте нечего! Нужно забыть о нем навсегда. То же самое нужно сделать с законопроектом о QR-кодах в общественных местах. Одного поля ягоды. 90% граждан против! Услышьте их!» – заявил Миронов.

По его словам, прививка может защитить от тяжелого течения болезни, но не гарантирует, что человек здоров и не переносит опасную инфекцию. Поэтому он называет абсурдом то, что в законопроекте предлагается принимать с 1 февраля QR-коды для допуска в общественные места.

Политик подчеркнул, что QR-код переболевшим и привитым сейчас выдают на год, но вакцинироваться рекомендуют уже через полгода. То есть без повторной прививки человек может заболеть и быть заразным, но никаких ограничений у него не будет.

Миронов добавил, что предложенные варианты ограничений противоречат Конституции, потому что в стране не введено чрезвычайное положение и право граждан на свободу передвижения и иные права остаются в силе.