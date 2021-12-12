Что происходит с законами о QR-кодах, G7 грозит РФ последствиями, заговор артистов. Главное к 13 декабря

Работа над законопроектом о введении QR-кодов на транспорте будет продолжена. Об этом РБК официально заявил Минтранс. «По итогам совещаний [с профильным комитетом Госдумы] принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона», — пояснили там.

Как обращает внимание главный редактор Republic Дмитрий Колезев, законопроект о QR-кодах на транспорте даже не был отправлен на рассмотрение в регионы — в региональных парламентах давали отзывы только на законопроект о QR-кодах в общественных местах.

«Так может, «транспортный» законопроект изначально вносился как балласт? Как то, от чего можно будет отказаться», — предполагает журналист.

Таким образом, митинги и протесты в регионах были связаны именно с той частью инициативы, которую Госдума намерена принять. Только накануне митинги против него прошли в Екатеринбурге, Архангельске и Новосибирске, пишет «Медуза»** со ссылкой на региональные СМИ.

При этом вице-спикер Госдумы Петр Толстой уже успел написать, что к законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах «вопросов по-прежнему много». Он также прокомментировал решение снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте: «Рад, что мнение большинства жителей нашей страны было услышано: нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», — заявил Толстой.

Страны «Большой семерки» обратились к России в связи с украинским конфликтом. Они предупреждают, что решение вторгнуться в Украину, если оно будет принято, повлечет для России «огромные последствия» и будет «дорого стоить». РФ призывают к деэскалации и переговорам. О конкретных мерах, которые могут быть приняты, в заявлении ничего не говорится.

В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире немецкого телевидения заявила, что в случае эскалации конфликта на Украине речи о запуске «Северного потока-2» уже не будет. Тем более, что и сейчас газопровод не соответствует требованиям немецкого законодательства, добавила она. Бербок также настаивает на переговорах по вопросу российско-украинского конфликта.

Евросоюз выделит 30 млн евро для помощи белорусскому обществу — независимым СМИ, вынужденным уехать деятелям культуры, а также бизнесменам и молодым людям, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как передает «Радио Свобода»***, глава Евросовета Шарль Мишель в ходе саммита Восточного партнёрства также выразил надежду, что год спустя Беларусь на мероприятии будет представлять «демократически избранный президент». На саммите присутствовала непризнанный президент Светлана Тихановская, но официального представителя страны там не было.

В интервью блогеру Ирине Шихман глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что рэпер Моргенштерн получает указания, что петь, из-за рубежа и берет за это деньги.

Речь, по её словам, идет о контенте, «связанном с тематикой насилия, пропагандой наркотиков и так называемым победобесием — отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне». По мнению активистки, речь идет не только о Моргенштерне, но и о других исполнителях, что выдает «скоординированную работу».

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допускает, что омикрон-штамм коронавируса полностью вытеснит дельту. «Все возможно», — сказал он РИА Новости, обратив внимание на сообщениях о вытеснении дельты в ЮАР.

*Republic объявлен в России «иностранным агентом».

**«Медуза» объявлена в России «иностранным агентом».

***«Радио Свобода» объявлена в России «иностранным агентом».