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Сегодня, в 18:04

Николай Бондаренко вооружился законом «О референдуме» в борьбе с QR-кодами

В Саратовской области проводят сбор подписей за проведение народного голосования

Фото: стоп-кадр YouTube «КПРФ Саратов»

Николай Бондаренко

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко с коллегами по партии КПРФ собрал сотню подписей для выдвижения инициативы проведения референдума по теме введения QR-кодов, подтверждающих иммунный статус россиян.

«Мы выступаем против сегрегации - то есть против принудительного разделения людей на группы. Мы против ограничений в отношении непривитых граждан, "фашизации" и цифрового “концлагеря”»

, – цитирует типичную для антипрививочников риторику Бондаренко портал «Свободные».

Депутат подчеркнул, что их инициативная группа действует в пределах возможностей закона:

«Приглашённые нотариусы сумели задокументировать явку, мы выдержали все процессуальные сроки и рассмотрели все вопросы, которые требует федеральный закон «О референдуме». В соответствии с принятым сегодня решением мы планируем продвигать нашу инициативу на федеральный уровень»

Встреча прошла возле офиса КПРФ в региональной столице. Бондаренко отметил, что мероприятие прошло с соблюдением всех норм действующего законодательства.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова поддержала идею введения QR-кодов, выступая на федеральном телевидении:

«Мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений. Большинство считает, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, и могут быть потенциальными носителями и нанести вред другой части населения!»

Сегодня в Архангельске прошла не согласованная с властями акция против введения QR-кодов. Губернатор региона отказался встречаться с участниками мероприятия.

Теги: #QR-код

Рубрика: Политика

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