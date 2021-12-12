В Архангельске противники QR-кодов взяли в осаду полицейский участок и поют «Интернационал»

Акция против введения QR-кодов прошла на городской площади в Архангельске. На мероприятии задержали двух участников митинга, а также одного журналиста.

Как сообщает сайт НД29, до этого в Архангельске местные жители собрали около 25 тысяч подписей против принятия закона на федеральном уровне. Но в региональном Заксобарнии протест не поддержали. Против введения QR-кодов проголосовали лишь 11 депутатов.

Участники митинга ждали встречи с губернатором Александром Цыбульским, который находился в здании ГТРК «Поморье», но глава субъекта так и не вышел к гражданам на призывы «Цыбульский, выйди к народу». Горожане отправились к отделению полиции, куда доставили участников акции.

Телеграм-канал Sota пишет, что собравшиеся около полиции граждане скандировали «Отпускай», а после хором затянули «Священную войну» и «Интернационал». Ранее похожий перформанс устраивали противники QR-кодов в Новосибирске.

Также полиция запретила гражданам передать задержанным воду и еду, руководствуясь неким «приказом 282». Этот приказ регламентирует автомобильные номера.