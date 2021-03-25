Госдума отказалась от законопроекта о QR-кодах на транспорте. Вторая часть закона остается

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Государственная дума не будет рассматривать законопроект о введении QR-кодов для международных и междугородних перелетов и поездок на поездах. Он объяснил, что это решение — «результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Напомним, что под так называемым «законом о QR-кодах» имеются ввиду два законопроекта, внесенные правительством одновременно. Один из них касается введения QR-кодов на транспорте, а второй — их введение в общественных местах. Второй законопроект по-прежнему остается в повестке Госдумы.

Сам Володин объясняет, что решение об отказе от законопроекта продиктовано также призывом президента Владимира Путина «действовать очень аккуратно» при принятии подобных норм, однако противники законопроекта уверены, что это результат давления со стороны общества.

«Друзья, это наша с Вами победа! Власти побоялись принимать закон о куаркодах, потому что увидели решительную реакцию всего общества о недопустимости сегрегации! Когда мы едины, мы непобедимы!» — комментирует новость депутат Мосгордумы Евгений Ступин от КПРФ.