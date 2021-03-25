Ностальгия по СССР, дорогие мандарины, борьба с антипрививочниками и лояльный омикрон: новости к полуночи 6 декабря
Дайджест новостей к окончанию понедельника
Начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков во время трансляции семинара «Без срока давности» заявил, что противники вакцинации исполняют «стратегию по уничтожению народа». Практически списал один из их же лозунгов. Новиков настаивает, что никакой демократичности в снисходительности к действиям антипрививочников нет.
Тем временем депутат Марина Бутина обратилась в Роскомнадзор и Генпрокуратуру с просьбой проверить заявление активистов радикального православного движения «Сорок сороков». Бутину смущает критика вакцинации со стороны членов движения.
Стало известно, что двое россиян из числа туристов, приехавших 3 декабря из ЮАР, заражены штаммом коронавируса омикрон. Но первые данные об исследовании этой мутации обнадёживают: ВОЗ подтвердила, что до сих пор нет ни одного летального случая среди заразившихся омикроном. Но более точные характеристики о новом штамме будут получены лишь через неделю.
Тревожность в канун нового года вызывают цены на провизию для оливье и селёдки под шубой. Некоторые продукты выросли в цене почти на 80% (картофель). Не помогли ни путинская «заморозка» цен, ни борьба единороссов с «борщевым набором». Свёкла и морковь выросли в цене на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%.
Подорожали и другой съедобный атрибут новогодних праздников – мандарин. В несетевой рознице ценник за килограмм цитрусового фрукта вырос на 25%.
Опрос 1600 россиян показал, что 21% из них ассоциируют СССР с «верой в светлое будущее», 13% испытывают положительные эмоции, а для 11% СССР – это время детства. Среди молодёжи правильно расшифровать акроним СССР смогли только 60%, говорит ВЦИОМ.
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