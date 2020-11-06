Несмотря на результаты голосования, КПРФ считает Выборы-2021 своим успехом. У коммунистов появились новые харизматичные лидеры и поддержка сторонников Навального. Среди молодежи, впервые за последние 100 лет, стало модно быть левым.

На этом фоне Геннадий Зюганов продолжает говорить об угрозе с Запада и ругать президента Украины. Эти слова вождя не цитируют и не постят в соцсетях более молодые сторонники КПРФ. Иногда кажется, они говорят совсем на другом языке.

Кто, они новые лидеры? (проголосовать за одного из них можно в конце материала).