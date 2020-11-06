“Молодая шпана” КПРФ. Кто сметет Зюганова и возглавит компартию?
Слухи об отставке многолетнего лидера ходят не первый год. Прошедшие выборы в Госдуму поставили этот вопрос как никогда остро - всё может решиться уже в октябре
Несмотря на результаты голосования, КПРФ считает Выборы-2021 своим успехом. У коммунистов появились новые харизматичные лидеры и поддержка сторонников Навального. Среди молодежи, впервые за последние 100 лет, стало модно быть левым.
На этом фоне Геннадий Зюганов продолжает говорить об угрозе с Запада и ругать президента Украины. Эти слова вождя не цитируют и не постят в соцсетях более молодые сторонники КПРФ. Иногда кажется, они говорят совсем на другом языке.
Кто, они новые лидеры? (проголосовать за одного из них можно в конце материала).
Николай БОНДАРЕНКО
Депутат Саратовской областной Думы
Сильные стороны: Молодость. Акционизм. Популярность в Ютубе
Бондаренко - самый популярный член КПРФ в интернете. На его канал “Дневник Депутата” в Ютубе подписаны 1,66 миллиона человек (почти столько же у канала RT).
Саратовский политблогер прославился два года назад, после спора с областным министром Натальей Соколовой о том, можно ли выжить, тратя на питание 3,5 тысячи рублей в месяц. После ролика Соколову уволили, а Николай уже никогда не расставался с телефоном. В кадре он ругается с оппонентами, развешивает плакаты, бастует и кричит в мегафон, который называет своим “оружием пролетариата”.
По итогам выборов политический блогер-миллионник не прошел в Госдуму - проиграл практически неизвестному политику из “Единой России”.
Валерий РАШКИН
Первый секретарь московского городского комитета КПРФ
Сильные стороны: Поддержка сторонниками Навального. Организация уличных акций.
Ветеран КПРФ из Саратова, который младше Зюганова на 11 лет, считается главным по митингам среди коммунистов. После ковидного запрета на массовые акции, он смог найти выход - стал проводить их в формате встречи с избирателями. Участников это не всегда спасает от задержаний и штрафов, зато такие мероприятия не надо согласовывать.
После выборов в Госдуму, Валерий Рашкин стал единственным, кто решился вывести людей на улицу в центре Москвы.
Главное, что отличает столичного лидера КПРФ от всероссийского - солидарное отношение к Алексею Навальному.
Екатерина ЕНГАЛЫЧЕВА
Депутат Мосгордумы от КПРФ
Сильные стороны: Внешние данные. Публичность. Поддержка со стороны антипрививочников.
Екатерина - самый заметный депутат Мосгордумы. Не столько из-за ярких платьев, сколько из-за таланта всегда быть на передовой - будь то митинг, снос деревянной застройки Москвы или высадка цветов на субботнике. Во время думских выборов Екатерина заперлась в здании Мосгордумы, чтобы не попасть в руки полиции, и провела там несколько дней.
Коммунистические убеждения не мешают ей ходить в храм и строго соблюдать посты. Заниматься частным предпринимательством - тоже. В свободное от партийной работы время Енгалычева развивает компанию “Страна космического туризма” - поднимает клиентов в небо на самолетах, позволяя испытать чувство невесомости.
Одной из своих главных тем Енгалычева видит защиту и воспитание детей. Депутат резко выступает против обязательной вакцинации, привлекая на свою сторону симпатии всех антипрививочников страны.
Николай ПЛАТОШКИН
Глава движения “За новый социализм”
Сильные стороны: Эрудиция. Умеренные взгляды. Имидж жертвы режима
Николай Платошкин был дипломатом, преподавал в университете и выступал как эксперт на политических шоу, но наибольшую популярность обрел после уголовного дела о призывах к массовым беспорядкам. На момент возбуждения дела на ютуб-канал Платошкина было подписано 477 тысяч человек, после приговора об условном сроке - уже 617 тысяч.
Мало интересуясь уличной активностью, Платошкин строит “Новый социализм” проводя стримы и раздавая интервью из своей московской квартиры, набитой книгами от пола до потолка. Для тех, кто не пользуется интернетом, политолог часто проводит живые встречи, приезжая в регионы.
Формально Платошкин не имеет отношения к КПРФ, но перед выборами в Госдуму он призвал всех левых консолидироваться вокруг главной компартии. А его жена Анжелика Глазкова даже смогла избраться от нее депутатом Госдумы.
Павел ГРУДИНИН
Директор ЗАО “Совхоз имени Ленина”
Сильные стороны: Финансовая обеспеченость. Слава человека, которого боится власть
ЦИК отказался регистрировать Грудинина депутатом даже после того, как партия передала ему мандат физика Жореса Алферова. Причиной стали иностранные счета, найденные ещё во время президентской кампании 2018 года. Несмотря на давление власти (или благодаря ему), Павел Грудинин не остался временной фигурой в большой политике и до сих пор пользуется авторитетом у коммунистов. Сам он допускает, что станет кандидатом КПРФ и на президентских выборах 2024 года.
Юрий АФОНИН
Первый заместитель председателя ЦК КПРФ
Сильные стороны: Репутация официального преемника Зюганова
Юрий Афонин не очень популярен за пределами сообщества российских коммунистов, но в последние годы всё больше новостей и инсайдов о том, что именно он станет их новым лидером. Весной 2021 года специально под Афонина была изменена структура КПРФ. Он стал первым замом Зюганова наравне с одним из основателей партии Иваном Мельниковым. Самому Юрию Афонину, когда создавалась КПРФ, было 13 лет.
По сообщениям СМИ, новый руководитель может появиться у КПРФ уже в октябре. Как считается, главная битва развернется между Юрием Афониным и Валерием Рашкиным.