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Рашкин направил силовикам требование отпустить задержанных участников встречи с ним

Сегодня полицейские посещают активистов, политиков и журналистов, которые присутствовали на встрече с депутатом 20 сентября

Фото: скриншот

Валерий Рашкин

Депутат Госдумы Валерий Рашкин направил правительственные телеграммы в адрес Генпрокуратуры, прокуратуры Москвы, МВД и в столичного ГУВД. Соответствующие документы коммунист выложил на своей странице в Твиттере.

В телеграмме Рашкин требует прекратить административное давление на участников его встречи с избирателями 20 сентября.

Ранее Sobesednik.ru писал, что силовики начали посещать активистов, кандидатов в депутаты и даже журналистов, которые освещали встречу с Рашкиным на Пушкинской площади в Москве.

Как пишет политик, против участников встречи пытаются составить протоколы по ч.5 ст.20.2 КоАП. По его мнению, такие претензии незаконны и не видит в прошедшей встрече каких-либо признаков правонарушения.

«Прошу поручить предпринять необходимые надлежащие меры оперативного реагирования, направленные на немедленное пресечение указанных заведомо незаконных действий сотрудников полиции, немедленное освобождение незаконно задержанных и доставленных в полицию участников встречи», – пишет депутат.

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